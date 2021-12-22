Кочанова: антибелорусская риторика США и коллективного Запада ужесточается

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Антибелорусская риторика США и коллективного Запада ужесточается, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на закрытии шестой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ситуация, которая разворачивается вокруг нашей страны, очень непростая - антибелорусская риторика США и коллективного Запада ужесточается, у западных границ наращивается военное присутствие. Внешние силы по-прежнему строят планы по уничтожению белорусской государственности. Достижения независимой Беларуси - мир и безопасность, народное единство и традиционные ценности, социально ориентированная экономика и миролюбивая внешняя политика - их главные мишени", - сказала Наталья Кочанова.

Спикер отметила: на нашу страну усиливается санкционное давление, продолжаются попытки остановить работу системообразующих предприятий, деморализовать трудовые коллективы и, в конечном итоге, подорвать благополучие граждан. "Не поддается никакому разумному объяснению то, что инициаторами введения очередных санкционных пакетов выступают беглые оппозиционеры. Ради личной наживы и пустых политических амбиций они действуют против интересов белорусского государства и народа. Сегодня белорусов стремятся разделить по любому поводу - будь то углубление интеграции в рамках Союзного государства, обновление Конституции, миграционный вопрос или все тот же коронавирус. Западные политтехнологи не гнушаются манипулировать даже чувствами верующих", - подчеркнула она.

Наталья Кочанова констатировала, что способы дестабилизации общественно-политической обстановки становятся все более изощренными и агрессивными. "Это уже не только призывы к так называемым мирным протестам, массированная обработка населения фейками и слухами, но и попытки заполонить нашу страну оружием и наркотиками. Перспективы какого-либо конструктивного взаимодействия практически отсутствуют. Белорусской стороне создают препятствия для доведения объективной позиции на международных площадках. Наши многочисленные обращения и заявления преднамеренно не слышат. А сами западные политики и проплаченные журналисты преподносят информацию о Беларуси так, как им это выгодно, - добавила она.- Очевидно - нас не оставят в покое. В условиях масштабной и интенсивной гибридной войны, которая развязана против нашей страны, мы должны быть готовы к реагированию на самые непредсказуемые вызовы".-0-