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Общество
04 января 2022, 12:17

Кочанова: Азербайджан для Беларуси не просто партнер, а близкий друг

Наталья Кочанова
Наталья Кочанова

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Азербайджан для Беларуси не просто партнер, а близкий друг, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджана в Беларуси Ульви Бахшалиевым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для нас Азербайджан не просто партнер, а близкий друг. Страна, с которой нас связывают дружественные отношения, экономические, политические, гуманитарные связи. Это взаимодействие очень важно для нас, потому что мы чувствуем поддержку Азербайджана в международных организациях на всех уровнях. Так и должны поступать настоящие партнеры, друзья. И, конечно, во многом такие добрые отношения между нашими странами сложились благодаря нашим президентам", - сказала Наталья Кочанова.

Спикер отметила: между Беларусью и Азербайджаном идет интенсивный политический диалог. "В это непростое время отношения между нашими странами должны быть еще более тесными и плодотворными. И мы рады, что работает межпарламентская рабочая группа. Конечно, взаимодействие парламентариев должно быть более тесным. Наши контакты должны быть более эффективными, и, думаю, возобновление встреч, парламентских визитов в Азербайджан и Беларусь будет этому содействовать. Мы нашли полное взаимопонимание происходящих процессов, в поддержке друг друга, и мы сделаем все, чтобы активизировать сотрудничество. У нас сложился неплохой товарооборот в этом году: за 10 месяцев - $442 млн", - подчеркнула председатель Совета Республики.

Наталья Кочанова констатировала, что белорусская сторона нацелена на плодотворный и конструктивный диалог с парламентариями Азербайджана. "Мы будем рады визиту руководителя парламента Азербайджана в Беларусь, делегаций наших коллег-парламентариев, которые дадут результат на пользу наших народов и стран", - добавила она.

Ульви Бахшалиев выразил признательность за организацию встречи в Совете Республики. "Я очень рад побывать здесь в качестве посла, - сказал он. - Мы весьма благодарны нашим президентам за тот темп, который они придали нашим взаимоотношениям. И мы должны стараться успеть реализовать те задачи, которые находятся в двусторонней повестке. Я хотел бы поблагодарить вас за решение вопроса по установлению памятника Низами Гянджеви. Хотел бы проинформировать, что памятник установлен и в ближайшее время будет открыт. Мы тесно работали в этом направлении с Мингорисполкомом. Минск - очень красивый город, и мне кажется, что памятник украсит архитектуру столицы".

Ульви Бахшалиев
Ульви Бахшалиев

Председатель Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Совета Республики Михаил Русый добавил, что любая внешнеэкономическая работа, которая выстраивается Беларусью с другими странами, ведется по самому широкому спектру направлений. "Если говорить об Азербайджане, то это крайне дружественная и эффективная страна, где есть возможность работать как нашим производителям, нашим капиталам, так и представителям Азербайджана на нашей территории. Я этот вопрос знаю несколько глубже, поскольку три года возглавлял межправительственную комиссию по социально-экономическому сотрудничеству Беларуси и Азербайджана. Сделано очень многое, потому что есть дружба и доверие между главами государств. Поэтому легче работать и правительствам, и органам управления", - рассказал он.

Михаил Русый
Михаил Русый

Сенатор привел в пример проекты, которые реализуются сейчас между странами. "В Азербайджане создана целая отрасль - сельскохозяйственное машиностроение. В Гяндже выпускаются наши грузовики, МАЗы. Через Азербайджан мы вышли на строительство тракторов в Турции. То есть это межрегиональное направление. Техника, которая производится - трактора мощностью до 80 лошадиных сил, - продаются в сопредельные государства, в первую очередь Грузию. Выстроена система работы и в обратном направлении. Ранее депутат парламента Азербайджана Ханлар Фатиев, который как раз возглавляет все эти направления по производству тракторной техники и машин, МАЗов, помог организовать сеть белорусских магазинов, которые работают в Азейрбаджане и Грузии. Бизнесмен Васиф Исмаилов организовал мощнейшие объекты производства в Могилеве, Минске. Поэтому такие связи переходят от слов к крупным делам, - пояснил он. - Нам приятно, что выстроилась такая система работы между нашими президентами. Торговый дом Азербайджана в Минске открывал лично Президент Азербайджана. И мы имеем возможность представлять их товары на нашем рынке".

Михаил Русый подчеркнул, что многое сделано и в поставках сельхозпродукции. "Решены вопросы в развитии агропромышленного комплекса, поэтому интерес очень большой. В рамках парламентов и рабочих групп мы будем развивать отношения, чтобы они выстраивались на доверительном и высоком уровне. Парламентарии Азербайджана поддерживают позицию Беларуси на площадках всех международных организаций так же, как и мы поддерживаем их. Уверен, мы продлим нашу работу в том же ключе", - добавил он.-0-

Фото Оксаны Манчук

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