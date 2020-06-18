Кочанова: Беларусь гордится своими медиками

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова накануне Дня медицинских работников посетила Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии, передает корреспондент БЕЛТА.

РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии - уникальная структура здравоохранения. Объемы оказания специализированной медицинской помощи в центре постоянно увеличиваются. Растет число оперативных вмешательств, большинство из которых относится к разряду высокотехнологичных. Также в отделении трансплантации костного мозга проводятся все виды трансплантаций гемопоэтических и мезенхимальных стволовых клеток. Растет объем экспорта медицинских услуг. 1 июня 2019 года в центре открылась лаборатория генетических биотехнологий, что позволит выйти не только на новый уровень диагностики, но и индивидуализировать противоопухолевую терапию и сделать ее более точечной.

"Хотела бы поблагодарить за ваш труд - такой нелегкий, непростой. Лечить человека всегда трудно, а ребенка - в сто крат тяжелее. Пусть вам сопутствует удача, пусть профессиональный рост продолжается. Мы гордимся вашим центром, вашей работой и очень признательны вам", - обратилась к медикам Наталья Кочанова.

Многие особенно оценили труд медработника сейчас, в этот сложный год, добавила она. "Я курирую работу медиков в борьбе с пандемией. И, по-моему, в мире мы лучшие", - считает глава Совета Республики.

Также Наталья Кочанова вручила центру сертификат на покупку системных блоков, а лучшим сотрудникам - благодарности. Были отмечены заслуги старшей медсестры отделения трансплантации Елены Семешкиной, старшей медсестры отделения анестезиологии и реанимации Нины Нецветаевой, заведующей отделением трансфузиологии Инессы Дорониной, врача отделения трансплантации Юлии Марейко и хирурга операционного блока Ивана Августиновича.

По словам директора центра Натальи Конопли, за последние 10 лет в лечении онкологических и гематологических заболеваний здесь достигнуты значительные успехи. "Выживаемость детей сегодня составляет порядка 80%, что соответствует ведущим европейским клиникам. Причем в лечении ряда патологий достигнут показатель в 90%, а некоторые виды рака полностью излечимы", - рассказала она.

К слову, территорию центра недавно благоустроили: ландшафтные композиции украсили внутренний дворик. Автором работы стала магистрантка БГТУ, помощником выступил Совет Республики. -0-