Кочанова: Беларусь продолжит оказание гуманитарной помощи беженцам на границе с Польшей

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь продолжит оказание гуманитарной помощи беженцам на границе с Польшей. Об этом заявила журналистам председатель Совета Республики Наталья Кочанова по итогам состоявшегося у Президента совещания по ситуации на Государственной границе, передает корреспондент БЕЛТА.

Как рассказала спикер верхней палаты парламента, в настоящее время белорусская сторона рассматривает возможность установки обогреваемой палатки рядом со стихийным лагерем, который образовали беженцы у въезда в польский пункт пропуска "Кузница Белостокская". Здесь продолжится оказание гуманитарной помощи, в том числе раздача продуктов питания.

Наталья Кочанова

"Оказание гуманитарной помощи белорусской стороной не прекращалось. Я еще раз могу заверить всех, что мы будем делать это, несмотря ни на что, потому что это люди, они оказались в непростых условиях. И белорусская сторона сделает все, чтобы этих людей накормить и обогреть", - сказала Наталья Кочанова.

К организации гуманитарной помощи, по ее словам, присоединились многие государственные организации и структуры. "На сегодняшний день почти 40 т гуманитарной помощи роздано беженцам. Организованы палатки, где их кормили, они могли согреться, - сказала она. - В запасе уже есть 10 т гуманитарной помощи". В сборе помощи на постоянной основе участвуют общественные организации, в том числе Белорусский союз женщин, Белорусский республиканский союз молодежи и Федерация профсоюзов Беларуси.

Регулярно беженцам передают продукты питания, также у них есть возможность получить теплую одежду и другие вещи, обратиться за медицинской помощью. Врачи уже помогли 60 беженцам. За вчерашний день за помощью докторов обратились 6 человек.-0-

Фото Леонида Щеглова