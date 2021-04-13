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13 апреля 2021, 22:45

Кочанова: Беларусь - великолепная страна, надо понимать, что все зависит только от нас

Фото из архива
Фото из архива

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь - великолепная страна, но ее дальнейшее развитие и будущее в конечном счете зависит от каждого человека. Об этом председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова заявила в интервью передаче "Успеть до полуночи" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

В ходе получасовой беседы Наталья Кочанова рассказала о законопроектах, которые рассматриваются на весенней парламентской сессии, поделилась подходами в работе с молодежью, своим видением того, кто и как должен работать на государственной службе. Значительная часть разговора была посвящена вопросам работы с людьми, чему спикер Совета Республики уделяет приоритетное внимание. Она также ответила на вопросы относительно ситуации в стране, зарубежного санкционного давления на Беларусь.

О весенней парламентской сессии

Наталью Кочанову спросили, какие законопроекты рассматриваются на сессии и по каким из них идут самые жаркие споры. "На этой сессии предусматривается рассмотрение большого количества законопроектов. На сегодняшний день 34 законопроекта в портфеле парламентариев", - ответила она.

По словам председателя Совета Республики, работы хоть и много, как и различных юридических тонкостей, с которыми приходится сталкиваться в законотворческой деятельности, но эта работа интересная и живая. "Потому что это - наша жизнь. А государство наше правовое. В Конституции в первой статье написано, что Беларусь - правовое государство. Поэтому живем по законам. Но законы должны идти от жизни. Так говорит наш Президент, и мы стараемся делать все, чтобы они были актуальны", - сказала Наталья Кочанова.

Спикер отметила, что нельзя сказать, что все законы принимаются безоговорочно. Хоть в Совет Республики как верхнюю палату парламента поступают законопроекты, которые ранее уже были приняты депутатами Палаты представителей, сенаторы подключаются к работе и на более ранних стадиях - на заседаниях комиссий, ведут дискуссии с экспертами, заинтересованными людьми.

"Очень много выезжаем в регионы, встречаемся с людьми для того, чтобы почувствовать, как этот законопроект будет работать в жизни. Поэтому дебаты есть, и споры есть. Сейчас очень много новых законопроектов - о недопустимости реабилитации нацизма, защите персональных данных. О государственной службе будет практически новый законопроект. Поэтому споров хватает. Но вместе с тем мы находим всегда общий язык для того, чтобы принять правильное решение и чтобы законопроект был жизнеспособным", - заверила Наталья Кочанова.

Председатель Совета Республики упомянула и о законопроектах, которые связаны с работой СМИ: "Они у нас действуют, работают, но мы видим, что надо более актуальные вносить правки".

О просьбах в регионах

Наталья Кочанова рассказала, что во время ее общения с людьми в регионах население в большей степени волнуют вопросы, связанные с триединой задачей, поставленной в свое время Президентом, - занятость, заработная плата, цены. "Это то, что сегодня для людей наиболее актуально. И, конечно, те вопросы, которые возникают у каждого в жизни лично. Вопросы, которые касаются здравоохранения, образования, земельные вопросы очень непростые всегда", - сказала она.

Председатель Совета Республики заметила, что, встречаясь с таким большим количеством людей, она не встретила еще ни одного вопроса, который касался бы, например, партийного устройства в Беларуси. "Хотя есть люди, которым это интересно", - констатировала Наталья Кочанова.

Она уверена, что дело не только в том, чтобы принимались правильные законы и решения, но дело еще и в самих людях, их отношении к своей работе: "Какие бы сегодня мы ни принимали хорошие законы, великолепные законопроекты, все в нас - то, как они реализуются на местах, как их исполняет каждый из нас - руководитель, начальник смены, цеха, руководитель местного совета депутатов, исполкома… Потому все в нас. Надо просто искренне и честно относиться к тому делу, которым занимаешься, и тогда будет результат".

О непростом периоде и народном единении

Наталья Кочанова отметила, что и в непростой послевыборный период летом-осенью прошлого года ей очень сильно помогало общение с людьми в регионах.

"Для меня это было, я не скажу, что совсем неожиданностью, но предпосылок для того, чтобы это происходило в нашей стране, я не ощущала. Это абсолютно искренне. Работа есть, зарплата выплачивается людям, социальные гарантии есть. Государство ведь ни на шаг не отступило от тех социальных гарантий, которые взяло на себя. Даже в непростом 2020 году, когда была пандемия и экономика многих стран просела, все социальные гарантии наше государство выполняло. И сегодня выполняет", - заявила Председатель Совета Республики.

Она отметила, что во время посещения МЗКТ в Минске говорила людям о том, что ей стыдно за то, что там происходило: "Я именно это сказала людям тогда, когда мы были на предприятии. Я отошла в сторону, и там было большое количество людей, и я говорю: вы знаете, я сама из семьи рабочих, и мне стыдно за то, что происходит сейчас здесь (имеются в виду массовые волнения, призывы к забастовке. - Прим. БЕЛТА)".

"Мы должны любить свою страну и гордиться тем, что имеем. Нам есть чем гордиться. У нас великолепная страна. Мы должны осознать это и понимать, что все зависит только от нас", - подчеркнула Наталья Кочанова.

Она рассказала, что и в довыборный период много встречалась с людьми, в том числе с разным отношением к действующей власти, однако даже от оппонентов не слышала каких-то очень жестких требований. "То, что произошло после событий августа 2020 года… Законопослушные люди, которые привыкли жить и спокойно работать на благо своей страны, они были шокированы. И это большинство наших людей. Они четко осознали, что можно потерять. Потерять мир, спокойствие, работу, зарплату и все остальное. Поэтому люди, конечно, объединились и сплотились", - сказала председатель Совета Республики.

Наталья Кочанова подчеркнула важность того, чтобы жить своим умом, и сравнила ситуацию в стране со взаимоотношениями в семье: "Не бывает все гладко и хорошо. Всегда бывают какие-то проблемы, вопросы, которые надо решать. Но если это крепкая семья, у нее есть свои устои, корни, она всегда все переживет, и люди будут вместе. Точно так и в стране".

Отвечая на вопрос, чего она хотела бы пожелать людям, спикер назвала мир и спокойствие. "Все можно преодолеть и решить. У нас та страна, где власти всегда готовы встречаться и разговаривать с людьми", - заявила Наталья Кочанова.

Она уверена, что власть не надо отделять от народа: "Мы такой же народ, как и все. И мы из этого народа. Мы будем делать все для того, чтобы народ в нашей стране жил хорошо".

О работе с западными парламентариями и провокационных вопросах

Наталья Кочанова рассказала, что белорусские парламентарии не раз обращались к своим коллегам на Западе, в частности, из стран Евросоюза. "Мы просили, чтобы они услышали нас: послушайте от нас информацию из первых уст о происходящем в нашей стране. Есть, конечно, подвижки в этом вопросе, - сказала она. - Мы будем делать все для того, чтобы конструктивно сотрудничать с теми, кто будет идти нам навстречу. Думаю, что нас услышат и слышат уже сегодня. Только хотят ли воспринимать так, как хотим мы этого? А мы хотим только правды о нашей стране".

Председатель Совета Республики заметила, что часто в жизни те или действия возвращаются, как бумеранг. При этом, когда подобные события происходят в странах, критикующих Беларусь, их оценки собственной ситуации совсем иные: "Теперь мы увидели, какая реакция у наших коллег, у руководства стран, где происходят такие события. Там они действуют абсолютно жестко, и критике особо не подвергают свои действия, и санкции не вводят. Надо всегда оценивать и анализировать прежде всего то, что ты делаешь. А где-то за границей сидеть и говорить о том, что происходит здесь… Приезжайте, посмотрите, убедитесь, и тогда давайте оценку происходящему".

Председатель Совет Республики также рассказала, что всегда открыта для диалога с людьми, в том числе с теми, кто в ходе встреч задает провокационные вопросы относительно тех или иных событий: "Я говорю: хорошо, пожалуйста, дайте факты. Мы открыты. Дайте конкретный факт мне лично, я его никуда не вынесу, нигде не буду пользоваться этой информацией, но я разберусь. Вот когда такие провокационные вопросы (озвучиваются. - Прим. БЕЛТА), мне ни один человек не дал свои координаты и не оставил своего телефона".

Наталья Кочанова считает, что это порой делается лишь для того, чтобы завоевать какую-то популярность с помощью гнусной и ложной информации, которую вбрасывают в интернет. "Или просто хотят ее преподнести перед аудиторией, чтобы показать себя хотя бы таким образом", - считает председатель Совета Республики.

О соцсетях

В вопросе журналиста была отмечена активная работа Совета Республики в социальных сетях и созданный недавно собственный Telegram-канал. "Мы должны следовать веяниям времени. Если людям интересны Telegram-каналы и они черпают оттуда информацию, мы готовы предоставить эту информацию. И создали свой канал", - рассказала Наталья Кочанова.

Она подчеркнула, что очень трепетно относится к СМИ, и ей на разных высоких должностях по долгу службы приходилось заниматься этим вопросом. Председатель Совета Республики уверена, что именно от СМИ во многом зависит то, как люди воспринимают работу чиновников, насколько граждане осведомлены о тех или иных вопросах. "Я прекрасно понимаю и знаю: то, что делаем мы, знает не очень много людей, а то, как воспринимают твою работу, идет через СМИ. Поэтому, конечно, к работе СМИ всегда пристальное внимание", - отметила спикер.

Вместе с тем она призналась, что сама лично не очень любит социальные сети, но понимает, что необходимо следовать требованиям времени для того, чтобы люди знали о проводимой работе.

О молодежи

Отвечая на вопрос, что тревожит молодежь, по каким темам сложнее всего что-то разъяснить студентам и школьникам, Наталья Кочанова сказала: "Вообще несложно объяснять, потому что молодежная политика - это одно из приоритетных направлений нашей государственной политики. Работа с молодежью всегда основополагающая. Потому что за молодежью даже не наше будущее, а нашей страны. Поэтому это очень важно".

По словам спикера, ребят волнует абсолютно все. "Я даже удивлена, потому что у них вопросы иногда более мудрые, чем у людей старшего поколения. Всегда получается очень честный и открытый разговор. Ребята делятся, что им нравятся такие встречи. А я для себя чувствую подпитку. Важно, чтобы ребята услышали и понимали, что страна - это живой организм. И то, как мы будем относиться к стране, как мы будем относиться ко всему тому, что происходит в ней, так будет формироваться и мнение в целом", - сказала Наталья Кочанова.

Был также задан вопрос о взаимодействии с Молодежным парламентом. Председатель Совета Республики надеется, что ребята, занятые в этом движении, действительно в будущем вырастут в хороших политиков и государственных деятелей. "Потому что они уже этого хотят. Я вспоминаю себя в эти годы. Конечно, я об этом не помышляла, да и вообще мало представляла себе, чем занимаются государственные служащие. А эти ребята уже настроены на это. Они видят, как проходят сессии, заседания, как мы работаем. И у них есть желание. Это очень важно", - заявила спикер.

Она акцентировала внимание на том, что задача любого руководителя, который думает о будущем, - чтобы с ним рядом были молодые люди, способные в будущем прийти на смену.

О госслужбе

"Человек, когда идет работать на госслужбу, он должен четко понимать, что это действительно служба. Не просто работа, а служба, образ жизни. Ты должен быть ограничен во многом, потому что ты - государственный служащий", - уверена Наталья Кочанова.

По ее словам, это в том числе касается поведения госслужащих, необходимости служить образцом и быть абсолютно честными, не иметь никаких приработков на стороне. "Это должен осознавать каждый. А самое главное для того, чтобы работать на государственной службе, - надо очень искренне любить людей. Это правда. Любить людей и то дело, которым ты занимаешься. Любить свою страну. Это не высокопарные слова. Это искренне. Если у тебя это есть, то, конечно, работа твоя получится и будет успешной", - подчеркнула председатель Совета Республики.

Наталья Кочанова призналась, что в своей работе никогда особо не думала о своем рейтинге. "Есть страна и есть дело, которым ты занимаешься. Мои подходы в работе всегда были такие. Прежде всего - это работа с людьми. Александр Григорьевич (Президент Беларуси Александр Лукашенко. - Прим. БЕЛТА) всегда говорит: плохо, тяжело - иди к людям. И это правда. Ты пришел к людям, поговорил, услышал, ты увидел реальную ситуацию, и становится проще и легче", - сказала председатель Совета Республики.-0-

Выездное заседание Президиума Совета Республики прошло в Минском автомеханическом колледже

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