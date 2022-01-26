Кочанова: белорусам небезразлично будущее своей страны

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/.Белорусам небезразлично будущее своей страны, заявила журналистам председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Сегодня спикер встречается с работниками банковской сферы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Действительно, встречи с трудовыми коллективами продолжаются, несмотря на то, что обсуждение проекта Конституции уже официально завершено. Поступило достаточно много обращений и предложений, вопросов от наших граждан. И мы, конечно, рады тому, что люди так вовлечены в то, каким будет будущее нашей страны. Ведь это Основной закон, по которому будем жить мы и наши дети, - сказала Наталья Кочанова. - И очень важно услышать и почувствовать настроение людей, ответить на возникшие вопросы, возможно, решить какие-то вопросы".

Спикер отметила, что республиканский референдум - важное событие в жизни страны. "И мы должны доводить до людей ту информацию, которой владеем, и вместе с тем слышать их вопросы или одобрение. И поэтому мы эти встречи будем продолжать. Социологический опрос показал, что люди доверяют Всебелорусскому народному собранию. Несомненно, большой процент доверия у населения Президенту", - констатировала она.

Наталья Кочанова подчеркнула, что работа с людьми - это не какая-то пиар-кампания, а годами выстроенная четкая система. "Сколько существует наше государство - столько мы стараемся работать с людьми для того, чтобы они слышали из первых уст всю информацию. Потому что, к сожалению, фейки, ложь и недостоверная информация заполонили весь интернет. И такие встречи очень важны, когда ты можешь просто, видя аудиторию, чувствуя ее, донести до нее ту информацию, которой сам располагаешь", - добавила председатель Совета Республики.-0-