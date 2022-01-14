Кочанова: белорусы глубоко погружены в процесс обсуждения главного закона страны

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы глубоко погружены в процесс обсуждения главного закона нашей страны, заявила журналистам председатель Совета Республики Наталья Кочанова сегодня во время встречи с гражданами по обсуждению проекта Конституции, передает корреспондент БЕЛТА

"Развернута широкомасштабная работа по разъяснению тех новелл, которые предполагаются в Основном законе страны. И люди благодарят за это. Я проводила встречи в трудовых коллективах, люди с признательностью говорят о том, что это очень важно. Действительно, наши граждане вовлечены в обсуждение проекта Конституции. И те предложения, которые обсуждаются сегодня на диалоговых площадках, в общественных приемных, трудовых коллективах, - людям все это интересно, они понимают меру ответственности за будущее своей страны. Потому что это тот закон, по которому придется жить не одному поколению, поскольку не так часто приходится менять Конституцию, да это и невозможно", - сказала Наталья Кочанова.

Предложений от граждан поступило достаточно много. "Мы вчера собирались в очередной раз рабочей группой, чтобы такой промежуточный срез сделать, какие предложения поступают от граждан. Потому что все, что поступает, обобщает Национальный центр правовой информации. Уже более 5 тыс. предложений поступило от граждан по проекту Конституции. Конечно, они структурируются, потому что есть схожие. Что в большей степени волнует граждан? У разных категорий людей - абсолютно разные предложения. Все поддерживают, что страна должна быть президентской, обязательно социально ориентированным государством. В этом нет никакого сомнения - про это говорят все. Люди в большей степени обращают внимание на социальные гарантии. Это то, что мы уже заложили: поддержка семей, воспитывающих детей, инвалидов, пенсионеров, - подчеркнула она. - Люди, глубоко погруженные в политические процессы, юридические моменты, приходят по вопросам приоритетности законов. Звучат вопросы по разделу "Парламент". Граждане говорят: может не нужно писать парламент - Национальное собрание Беларуси, потому что появляется Всебелорусское народное собрание".

По словам Натальи Кочановой, спорное восприятие вызывает статья, что граждане должны заботиться о своем здоровье. "Возникли вопросы по ст.54, что проявление патриотизма и сохранение исторической памяти - долг каждого. Брак между мужчиной и женщиной - про это говорят очень многие. И я хочу сказать, что на приемы приходят люди, которые вернулись в Беларусь из других стран для того, чтобы спасти своих детей. Не так все просто и хорошо в европейских странах. И ценности, которые там насаждаются, неприемлемы для Беларуси. Они вернулись сюда и хотят жить в этой стране. Поэтому люди просят прописать вопросы, связанные с воспитанием подрастающего поколения в плане традиционных ценностей", - пояснила председатель Совета Республики.

Спикер констатировала: "Люди действительно глубоко погружены в процесс обсуждения главного закона нашей страны. И это не может не радовать, потому что каждый, наверное, воспринимает это как свое личное и будущее нашей страны".

К слову, это уже вторая встреча за неделю. При этом желающих озвучить свои предложения спикеру верхней палаты не становится меньше. В своем большинстве это конструктивные предложения, касающиеся проекта Конституции. Вместе с тем по-прежнему есть и те, кто просит помощи в решении личных вопросов, вплоть до трудоустройства. Ни одно из обращений не остается без внимания.

Старший преподаватель Института бизнеса БГУ Александр Попов остался доволен встречей с Натальей Кочановой. "Выслушали очень внимательно, я даже был поражен тем, что Наталья Ивановна записывает. Одно из моих предложений касалось изменения ст.5 Основного закона о роли политических партий. Я внес предложение о том, что политические партии должны выявлять политические интересы граждан и способствовать этому. Еще одно предложение касалось состава Всебелорусского народного собрания. Я внес предложение, чтобы в его состав входили представители трудовых коллективов, поскольку именно там создается все богатство и благополучие нашей страны. Предложения также касались полномочий Президента и ВНС о принятии решений о вводе вооруженных войск или сил Беларуси за пределы республики", - рассказал он.

Александр Попов добавил: "Приятно удивлен, что действительно всех выслушивают, есть возможность непосредственно в Совете Республики, спикеру верхней палаты изложить свое мнение по жизненно важным вопросам для будущего страны".

С 12.00 до 17.00 встречу с гражданами проведет председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики, член Конституционной комиссии Сергей Сивец.

17 января встречи с гражданами проведут: с 11.00 до 14.00 - председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович, с 14.00 до 17.00 - председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков.

В связи с большим числом желающих обратиться к членам Совета Республики встречи с гражданами будут проводиться по предварительной записи. Запись осуществляется по телефонам: 8 (017) 321-22-98, 327-46-74, 327-46-76.-0-

Фото Павла Орловского