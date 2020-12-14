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Общество
14 декабря 2020, 18:01

Кочанова: благополучие и здоровье людей - приоритетное направление государственной политики

Наталья Кочанова. Фото из архива
Наталья Кочанова. Фото из архива

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске после капитального ремонта сегодня торжественно открыли 20-ю городскую поликлинику. Обновленное учреждение здравоохранения в смену сможет принимать более 700 человек, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметила председатель Совета Республики Наталья Кочанова, в этом году появление новых и реконструкция действующих медучреждений как никогда важны. "Вопросы, которые связаны с обслуживанием населения района, оказанием медицинской помощи первоочередны для нас в непростой ситуации, которая сложилась из-за коронавирусной инфекции. Власти города и страны делают все возможное, чтобы такие медицинские учреждения открывались, появлялись новые объекты здравоохранения и реконструировались старые для помощи людям. Я хочу сказать, что сегодня поликлиническое и амбулаторное звено работает очень эффективно. А современное обслуживание и хорошие условия для пациентов и врачей очень важны, потому что люди, их благополучие и здоровье всегда были и остаются приоритетным направлением государственной политики", - подчеркнула спикер.

Также она напомнила, что Фрунзенский район - самый густонаселенный в Минске: "Хотелось бы, чтобы он и дальше прирастал новыми объектами".

В церемонии открытия поликлиники приняли участие председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, помощник Президента - инспектор по Минску Александр Барсуков
В церемонии открытия поликлиники приняли участие председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, помощник Президента - инспектор по Минску Александр Барсуков

Реконструкция поликлиники началась 1 апреля 2019 года из-за недостатка площадей, изношенности инженерных систем и отсутствия необходимого медоборудования, что влияло на качество обслуживания населения. При обновлении поликлиники к зданию достроили пятый этаж и новый корпус с выходом на проспект Пушкина, что увеличило общую площадь строения на 5,6 тыс. кв.м. В помещении также оборудовали отделения водолечения и ЛФК, районные ревматологический и гастроэнтерологический кабинеты, обновился дневной стационар. В январе 2021 года в поликлинике начнет прием районный онколог. "На сегодня поликлиника обслуживает более 55 тыс. человек. Теперь они будут приходить за помощью в просторное здание с современным оборудованием. Здесь созданы все условия для оказания широкого спектра услуг. После реконструкции появились цифровые рентгеновские аппараты, зал механотерапии, водолечебница. Кабинеты узких специалистов оборудованы всем необходимым. Много пространства, которое сейчас очень важно: мы можем разделять потоки здоровых и больных людей. Никто не толпится. Создано многое. Теперь и медицинские работники, и пациенты будут чувствовать себя комфортно, чему нельзя не радоваться", - рассказала главный врач поликлиники Ольга Язневич.

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова и главный врач поликлиники Ольга Язневич
Председатель Совета Республики Наталья Кочанова и главный врач поликлиники Ольга Язневич

Сейчас в учреждении трудятся порядка 300 квалифицированных специалистов. Медицинские работники тоже оценивают обновленное здание положительно. "Пришла работать сюда пять лет назад. Уже тогда материальная база была слабой. Катастрофически не хватало пространства. Помню, врачам приходилось принимать пациентов в две смены в одном и том же кабинете. Оборудование не соответствовало современным требованиям. Наступила пора менять ситуацию. Рады, что вопрос о реконструкции поликлиники подняли и поддержали. Теперь здание можно оценить лишь положительно. Здесь создали идеальные условия для медицинских работников и пациентов. В особенности стоит отметить: постарались сделать предельно удобные места для работы сотрудникам, что очень приятно. Думаю, это также повлияет на молодых специалистов, которым после распределения и отработки вряд ли захочется покидать такое современное учреждение здравоохранения", - поделилась мнением заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации Татьяна Чулкина.

В торжественном открытии учреждения здравоохранения также приняли участие председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Жанна Казаченок, помощник Президента - инспектор по Минску Александр Барсуков.-0-

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