Кочанова: День народного единства является праздником тех, кто любит свою страну

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова встретилась сегодня с членами первичных организаций Союза женщин Министерства внутренних дел, воспитывающих детей-подростков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я бы хотела искренне поздравить всех вас с праздником, который мы сегодня впервые отмечаем в нашей стране, - Днем народного единства. Для нас этот праздник знаковый и значимый. И я хотела бы в этот день всем пожелать здоровья, счастья, благополучия, а нашей стране - процветания и дальнейшего развития. Чтобы мы всегда были едины, чтобы нас никто не мог разделить, а наша страна была сильной, крепкой и такой же любимой, в которой сегодня живем мы вместе с вами", - сказала Наталья Кочанова.

По ее словам, это историческое событие. "Я уверена, что этот праздник будет отмечаться и поколениями, которые идут за нами, - отметила спикер. - Нас история учит, а мы пишем свою историю. Ведь тогда, в 1921 году, по живому разрезали страну и сегодня это можно оценить. Ведь свидетели тех событий еще живы, у нас есть архивные документы, подтверждающие, насколько это было тяжело, насколько они не были полноправными гражданами своей страны. Точно также хотели сделать и в прошлом году, когда хотели просто, чтобы наша страна не существовала. Хотели поставить ее на колени, расколоть. И пытаются до сих пор внести раскол в наше общество. А мы этого не должны допускать. Я так для себя определила: сегодняшний праздник - тех людей, которые любят свою страну, свою Родину, которые знают свою историю и гордятся ею".

Говоря о сегодняшнем мероприятии, Наталья Кочанова подчеркнула, что подобные встречи в Совете Республики стали уже традиционными. По ее словам, это хорошая возможность обсудить актуальные вопросы, в том числе и те, которые требуют принятия решений на законодательном уровне. Объединившись вместе в решении тех или иных задач, можно многого достичь, уверена председатель Совета Республики.

"В этот знаковый день для нашей страны, когда мы впервые празднуем День народного единства, БСЖ МВД организовал посещение Совета Республики. Для нас это огромная честь. Мы вместе с нашими детьми попали в сердце нашей страны, где принимаются судьбоносные для нас всех решения и законопроекты, по которым мы все живем. Для нас это почетно, знаково и волнительно", - поделилась заместитель председателя первичной организации БСЖ Центрального аппарата МВД, начальник отдела двустороннего сотрудничества управления международного сотрудничества МВД Алеся Суринт.

Учащийся Минского суворовского училища Глеб Мильяненко также впервые в Совете Республики. "Не всегда удается попасть туда, где принимаются законы нашего государства. Мне здесь очень понравилось. Представлена интересная музейная экспозиция, рассказывающая поэтапную историю развития нашего государства, самого Совета Республики и принятия основных решений, которые повлияли на историю государственности нашей страны, - добавил он. - Расскажу своим сверстникам о встрече с Натальей Ивановной, про суть беседы, про музейную экспозицию. Мне кажется, такую форму работы надо продолжать и развивать".

Традиционно встреча прошла в форме открытого диалога. У всех была возможность высказать свое мнение, адресовать председателю Совета Республики свои вопросы и главное - получить на них исчерпывающие ответы.-0-