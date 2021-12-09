Кочанова: для решения вопросов с благоустройством надо активнее использовать механизм ГЧП

9 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Механизм государственно-частного партнерства необходимо активнее использовать для решения вопросов по благоустройству населенных пунктов. Такое мнение сегодня журналистам по итогам расширенного заседания Президиума Совета Республики в Гродно высказала его председатель Наталья Кочанова, передает корреспондент БЕЛТА.

Основной темой заседания стало состояние работы с обращениями граждан и юридических лиц в Гродненской области. Участие в нем приняли также представители исполнительной власти области и депутаты различных уровней.

Также во время заседания подвели итоги единого дня приема граждан в исполкомах Гродненской области. Приемы накануне прошли в 10 районах. В частности, на прием к Наталье Кочановой в Лидском райисполкоме записались несколько десятков человек из Гродненской и других областей.

"Работа с обращениями граждан в стране ведется на системной основе. Но очень важно посмотреть, как складывается ситуация в разных регионах. В том числе хорошо себя для этого зарекомендовали выездные приемы", - рассказала Наталья Кочанова.

Она отметила, что Гродненская область для проведения заседания выбрана была неслучайно. Очень важно было увидеть, чем живут приграничные регионы.

В Гродненской области ситуация с обращениями граждан выглядит благополучно. Например, в общем количестве доля поступающих в Совет Республики вопросов из региона минимальна.

Обратила внимание председатель Совета Республики и на особенность региона. Около 30% обращений касаются вопросов благоустройства дворов, улиц, дорог, в целом населенных пунктов. "Эти вопросы должны оставаться на контроле местной власти. Между тем мы пришли к выводу, что для их решения надо активнее использовать механизмы государственно-частного партнерства. Люди также должны быть заинтересованы, чтобы их двор, улица, прилегающие территории были в нормальном состоянии. Необходимо для этого задействовать и потенциал общественных организаций, в том числе тех же дворовых комитетов, советов. Такая форма взаимодействия эффективна", - отметила Наталья Кочанова. Она подчеркнула, что также есть видение, что необходимо сделать на законодательном уровне, чтобы еще больше усовершенствовать эту работу.

Наталья Кочанова отметила, что с обращениями граждан необходимо работать на упреждение. "Чем лучше будет выстроена эта работа, тем меньше будет вопросов. Люди будут понимать, что та или иная проблема направлена в определенное русло", - подчеркнула она.

Кроме того, Наталья Кочанова акцентировала внимание на еще одном моменте. В Гродненской области более половины обращений в местные органы власти были связаны с пояснениями и консультациями. Это значит, что на местах необходимо еще больше работать с людьми в плане информирования как через СМИ, так и на встречах в коллективах, по месту жительства.-0-

Фото Леонида Щеглова