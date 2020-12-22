Кочанова: дружеские отношения Беларуси и Армении будут сохраняться и развиваться

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/.​ Дружеские отношения Беларуси и Армении будут сохраняться и развиваться, заявила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Армении в Беларуси Арменом Гевондяном, который завершает свою дипмиссию в стране, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я хочу поблагодарить вас за конструктивную работу в Беларуси. И, конечно, выразить слова признательности и благодарности за ваш личный вклад в развитие двусторонних отношений между нашими странами. Вы действительно много сделали на протяжении этих лет - это встречи наших глав государств, телефонные разговоры, укрепление дружбы между нашими народами и развитие сотрудничества по разным направлениям", - сказала Наталья Кочанова.

Спикер верхней палаты парламента констатировала, что за последние годы увеличился товарооборот между странами, активно развивается сотрудничество между парламентариями Национального собрания Беларуси и Национального собрания Армении.

"Я уверена, что такие дружеские отношения сохранятся и дальше между нашими странами. И хотела бы еще раз поблагодарить вас за вашу работу. Вы надежный друг нашей страны и тот человек, который делает все для того, чтобы наши добрые отношения сохранялись и развивались", - отметила она.

Армен Гевондян поблагодарил за такую высокую оценку его работы. "Я постоянно ощущал помощь наших белорусских друзей, вашу личную поддержку, способствующие тому, чтобы межгосударственные отношения развивались по всем направлениям в духе тех важных предписаний, которые зафиксированы в Договоре о дружбе и сотрудничестве между Арменией и Беларусью. Это важный документ, который предопределил ход развития нашего сотрудничества в современных условиях. Хотя мы все понимаем, что в историческом плане корни этих взаимоотношений имеют намного глубинный характер. И в работе я, естественно, всегда опирался на поддержку межпарламентской и межправительственной комиссий, а также по научно-техническому сотрудничеству. И все эти структуры действительно позволили нам продвинуться по тому пути, который соответствует времени", - подчеркнул он.

Армен Гевондян

По словам посла, вся эта работа привела к активизации торгово-экономических отношений. Обогатилась палитра культурных и гуманитарных проектов. Армен Гевондян с сожалением констатировал, что в этом году из-за эпидситуации многие задумки и проработанные проекты пришлось временно приостановить. "Но я очень надеюсь, что при поддержке белорусских коллег эти проекты будут реализованы, как только соответствующие условия позволят это сделать", - заключил он.-0-

Фото Андрея Покумейко