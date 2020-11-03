Кочанова: формализм в работе с обращениями граждан нужно изживать

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Формализм в работе с обращениями граждан нужно изживать, заявила сегодня председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова во время заседания Президиума Совета Республики, посвященного вопросам работы с обращениями граждан. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Наталья Кочанова отметила, что обращения граждан - это не только очень важная обратная связь и форма диалога с народом, но еще и индикатор работы власти. Именно поэтому решение вопросов по каждому обращению необходимо доводить до логического завершения. В связи с этим в практику работы Совета Республики с обращениями, в частности социально уязвимых слоев населения (пожилых людей, людей с инвалидностью, многодетных семей), будет внедрен выявительный принцип. В целях обеспечения максимально эффективного разрешения проблемных вопросов к участию в личных приемах граждан членов Совета Республики будут привлекаться должностные лица соответствующих исполкомов и иные заинтересованные.

Всего за 9 месяцев членами Совета Республики рассмотрено 3417 обращений. Из них 2446 (68,6%) - членами Президиума. Удельный вес повторных обращений составил 14%, коллективных - 4,4%.

Чаще всего обращения поступали членам Совета Республики, избранным от Минской (416 в ходе 101 личного приема) и Гродненской (415 в ходе 104 личных приемов) областей, реже - к членам Совета Республики, избранным от Гомельской (158 в ходе 85 личных приемов) и Могилевской (178 в ходе 80 личных приемов) областей. Сенаторами проведено 674 личных приема, на которых принято 1965 граждан. Состоялось также 276 прямых телефонных линий.

В большинстве случаев обращения носили индивидуальный характер. Значительная их часть касалась вопросов жилищного фонда и жилищно-коммунального хозяйства. Проблемы, затрагивающие широкий круг лиц, поднимались более чем в 250 обращениях.

Делая акцент на необходимости усиления работы с обращениями граждан на местах - в регионах, от которых были избраны сенаторы, Наталья Кочанова обратила внимание на общественные приемные. Спикер подчеркнула, что они должны активизировать свою работу, и в ней должны быть задействованы все должностные лица. Контроль за этой работой начнется с регионов, резюмировала председатель Совета Республики.-0-