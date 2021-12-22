Кочанова: главная цель законодательных новаций - сохранение суверенитета и независимости Беларуси

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главная цель законодательных новаций - сохранение суверенитета и независимости Беларуси, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на закрытии шестой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"В сессионный период члены Совета Республики активно участвовали в выполнении задач, стоящих перед государством и обществом. Главная цель законодательных новаций - сохранение суверенитета и независимости Республики Беларусь, ее национальных интересов, обеспечение безопасности наших граждан и их права самим определять свое будущее, - сказала Наталья Кочанова. - Основным документом, над которым мы работаем сейчас, является Конституция Республики Беларусь. В Конституционную комиссию и рабочую группу по доработке проекта Конституции входят и члены Совета Республики. Единым стало мнение о необходимости сохранения в нашей стране сильной президентской власти, что позволит защитить основы государственности, сберечь и закрепить преемственность исторического опыта".

Спикер отметила, что выработанные изменения в Основной закон направлены на значительное укрепление института народовластия. "Именно в этих целях и предложено конституционное закрепление статуса Всебелорусского народного собрания, наделение его стратегически важными для стабильности страны полномочиями. "Надо отметить, что многие положения, которые включены в рабочий проект Конституции, исходили от Совета Республики. Это единый день голосования по выборам депутатов всех уровней, работа в формате одной сессии в год, отдельная "молодежная" статья, которая стимулирует молодых людей к ответственности за будущее страны и является свидетельством высокого доверия государства к ним", - рассказала председатель Совета Республики.

Наталья Кочанова и Леонид Заяц

По ее словам, конституционные новации налагают на Совет Республики большую ответственность, поскольку предполагается, что члены Совета Республики войдут в состав Всебелорусского народного собрания. "Кроме того, роль Совета Республики как государственного института может быть существенно усилена, в том числе за счет расширения полномочий в кадровой сфере, - подчеркнула Наталья Кочанова. - Обновление Основного закона потребует серьезной законодательной работы. Мы должны быть готовы к принятию новых и корректировке значительного числа действующих нормативных правовых актов. Как только официальный проект изменений в Конституцию будет обнародован, нам предстоит масштабная работа по донесению до граждан значения предлагаемых новаций. Надо использовать для этого самые разные форматы - встречи с трудовыми коллективами, населением по месту жительства, на площадках общественных объединений, выступления в средствах массовой информации. Мы должны разъяснять людям, что на референдуме они будут голосовать за будущее своей страны и будущее своих детей. И тем более важно, чтобы в момент принятия решения у граждан было правдивое представление о конституционных новациях, а не то, которое им пытаются навязывать деструктивные силы, причем в большинстве своем из-за рубежа".

Спикер уверена, что республиканский референдум по принятию изменений в Основной закон станет судьбоносным событием в жизни нашей страны. "Это ответственный период для всех органов власти - и нам необходимо принять активное участие в подготовке и проведении такой важной политической кампании. Референдум должен пройти на высоком организационном уровне, в полном соответствии с Конституцией и действующим избирательным законодательством", - констатировала Наталья Кочанова.-0-