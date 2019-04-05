Кочанова: главное в работе госслужащих - справедливое отношение к людям

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Справедливое отношение к людям - главное в работе государственных служащих. Об этом заявила глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова сегодня на совещании по совершенствованию деятельности системы судов общей юрисдикции, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время общения с судейским корпусом Наталья Кочанова напомнила о словах главы государства, который требует справедливого отношения к людям. "Вот тот основный посыл, который должен быть главным для каждого государственного служащего в нашей стране и, конечно же, для руководителей судов, которые вершат судьбы людей", - подчеркнула она.

По ее словам, работа судей сродни работе сотрудников системы здравоохранения, от решения которых может зависеть судьба человека. Поэтому важно детально разбираться в каждой ситуации, чтобы принятые потом решения были справедливыми. Именно такой позиции придерживается глава государства. "Буквально сейчас мне передали поручение Президента, который прочитал в интернете сообщение, что задержаны руководители одного из предприятий и коллектив обращается с просьбой поддержать их ходатайство о том, что руководитель хороший, что он сделал многое, и защитить его, - рассказала Наталья Кочанова. - Поручено детально разобраться по этому вопросу и доложить Президенту".

Она обратила внимание, что деятельность судебных органов должна быть независимой от каких-либо структур или других ветвей власти. В этой связи она попросила судей сообщать о попытках оказать давление на них. "Мы всегда найдем возможность передать это, донести до руководителя страны", - заверила Наталья Кочанова.

Глава Администрации Президента также призвала судей быть более открытыми со средствами массовой информации. Конечно, заметила она, не стоит обсуждать подробности уголовных дел, но поделиться с журналистами мнением по актуальным вопросам порой необходимо. "Важно слышать мнение профессионалов в этих вопросах. Если не будут выступать люди, которые знают эти вопросы точно, то информпространство будет заполняться ложной, недостоверной информацией, - сказала Наталья Кочанова. - Очень важно, чтобы информация, которая размещается в СМИ и на сайтах, была достоверной".

Глава Администрации поддержала мнение, что подготовка в Беларуси специалистов юридического профиля должна быть более качественной. "Мы видим это и понимаем, обсуждали эти вопросы. Будем признательны, если ваше сообщество представит нам свои предложения", - отметила она.-0-