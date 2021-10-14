Кочанова: глобальная миссия женщины в том, чтобы не допускать конфликтов, примирять страны и народы

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глобальная миссия женщины в том, чтобы не допускать конфликтов, примирять страны и народы, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время пленарного заседания третьего Евразийского женского форума на тему "Женщины: глобальная миссия в новой реальности" в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"В очередной раз на этой площадке собрались инициативные и деятельные участницы, искренне ратующие за благополучие нынешнего и будущих поколений", - сказала Наталья Кочанова.

Председатель Совета Республики высказала признательность председателю Совета Федерации Федерального собрания России Валентине Матвиенко за идею организации женского форума, которая переросла в глобальное женское движение.

"Уверена, что глобальная миссия женщины как раз в том и состоит, чтобы не допускать конфликтов, примирять страны и народы, наставлять на путь созидания и развития. Идеалом женщины мне видится наша небесная заступница святая Евфросиния Полоцкая. Благодаря активной миротворческой и просветительской деятельности Евфросинию почитают православные, католики, униаты. Современный мир как никогда нуждается в таких женщинах - дипломатах-миротворцах. Собравшись на форуме, мы становимся причастными к этой великой миссии", - отметила спикер.

Наталья Кочанова добавила: "Вместе мы сможем противостоять лжи, фальши, фейкам и оградить нашу молодежь от пагубного информационного влияния. Мы должны доносить миру правду. Наша сила - в живом человеческом общении. Объединившись, женщины доброй воли могут многое. Мы вместе, где бы мы ни были и чем бы мы ни занимались - политикой, общественными инициативами, домашним хозяйством, должны встать на защиту мира, безопасности, уверенности в завтрашнем дне. От нас, женщин, зависит будущее человечества. Я желаю всем мира, добра и здоровья".

Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации и МПА СНГ проводят 13-15 октября третий Евразийский женский форум в Санкт-Петербурге. Форум проходит один раз в три года и следует идеям интеграции и развития сотрудничества для усиления роли женщин в достижении целей устойчивого развития и формирования новых подходов к решению глобальных задач, продиктованных политическими, экономическими, технологическими, социальными и экологическими изменениями. В его работе принимают участие женщины-парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций, глобальных корпораций, деловых кругов, научного сообщества, общественных организаций и благотворительных проектов, авторитетные деятели международного женского движения.

Деловая программа форума включает пленарные заседания, стратегические сессии, экспертные и дискуссионные площадки, в том числе с лидерами общественного мнения, паритетные дискуссии, государственно-частные диалоги и бизнес-диалоги, форсайт-сессии, вебинары и деловые завтраки. Часть мероприятий форума проходит как в офлайн-, так и в онлайн-формате. Принимая во внимание действующие во всем мире меры по сдерживанию эпидемии коронавирусной инфекции, такая формула проведения форума позволит максимально расширить охват аудитории и ее вовлеченность в работу основных площадок.

Неотъемлемой частью программы форума традиционно стали экспертные сессии, организуемые международными организациями и объединениями. Среди них выездное заседание "Женской двадцатки", сессии Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Всемирного банка, заседание Делового женского альянса БРИКС, Международная рабочая группа по улучшению гендерного баланса в ядерной сфере Агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития, Международный клуб победителей и участников международного конкурса АТЭС, саммит женщин-дипломатов и международный клуб женщин - региональных лидеров.

В целях развития международной женской кооперации и формирования новых направлений международного сотрудничества на полях форума организована интерактивная выставка экспортных проектов женщин-предпринимателей, а также пройдет целый ряд двусторонних бизнес-диалогов с участием представителей международного женского предпринимательского сообщества. Помимо официальных мероприятий участникам будет предложена программа культурного и гуманитарного обмена. По традиции состоится вручение премии Евразийского женского форума "Общественное признание" выдающимся женщинам за достижения в различных областях деятельности и вклад в устойчивое развитие общества.-0-