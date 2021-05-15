Кочанова: государство делает достаточно много для поддержки многодетных семей

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Суббота, 15 мая 2021
Минск Переменная облачность +16°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:11 Белорусский союз женщин всегда стоял на страже традиционных семейных ценностей - Богдан Общество
15:11 ФОТОФАКТ: В Белгосцирке показали новую программу "Почти серьезно" Регионы
15:08 Торнадо в Китае: 12 человек погибли, более 420 пострадали В мире
14:45 В Копыле открыли новое здание прокуратуры Регионы
14:34 Совмин определил порядок работы централизованной инфосистемы здравоохранения Общество
14:34 Кочанова: государство делает достаточно много для поддержки многодетных семей Общество
14:26 МАРТ выдал предупреждение Витебскому облисполкому Регионы
14:25 ФОТОФАКТ: Более 140 семей приняли участие в параде детских колясок в Бобруйске Регионы
14:13 Аренда квартир и озеленение дворов - Кухарев провел прямую телефонную линию Регионы
14:11 В Минске спасатели помогли девочке достать застрявшую в металлическом ограждении руку Происшествия
14:09 Белорусские боксеры взяли 4 медали на международном турнире в Хабаровске Спорт
14:09 Более 20 т замороженного субпродукта пытались ввезти в Беларусь по поддельному ветсертификату Происшествия
14:05 Старейший банк Беларуси отмечает 30-летие. К юбилею заложат Paritet-сад Общество
14:01 Организации "Белтопгаза" планируют в этом году добыть не менее 1,5 млн т торфа Экономика
14:00 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1363 пациента с COVID-19, выписаны 1382 Общество
13:58 РЕПОРТАЖ о легендарном прошлом и мощном настоящем одной из старейших теплоэлектроцентралей страны Регионы
13:48 Белорусские синхронистки выиграли серебро ЧЕ в дисциплине "хайлайт" Спорт
13:45 Лида принимает культурно-спортивный фестиваль Vytoki Регионы
13:43 Беларусь заинтересована в наращивании поставок продовольствия в Саудовскую Аравию - Крупко Экономика
13:29 Доллар и российский рубль на торгах 15 мая подешевели, евро - подорожал Экономика
13:26 В Могилевском районе водитель уснул за рулем и сбил двух женщин Происшествия
13:16 В Петриковском районе при пожаре погиб мужчина Происшествия
13:12 В СНГ согласовывают типовые перечни видов работ, запрещающих труд женщин и несовершеннолетних Общество
13:06 Задержаны братья, обокравшие коттедж в Могилеве на Br37 тыс. Происшествия
12:56 Каранкевич: при необходимости Беларусь готова обеспечить экспорт электроэнергии с БелАЭС Экономика
12:53 Пиневич: здоровая и крепкая семья - основа демографической политики государства Общество
12:45 Клишевич: законы по противодействию экстремизму и нацизму направлены на укрепление государства Общество
12:43 Белорусские спасатели на учениях Корпуса сил СНГ отрабатывают поиск пострадавших под завалами Общество
12:28 Минздрав установил единые размеры вознаграждений организаторов при госзакупках Экономика
12:26 Белорусские спортсмены завоевали золотые награды на Кубке наций по велотреку Спорт
Все новости
Все новости
Общество
15 мая 2021, 14:34

Кочанова: государство делает достаточно много для поддержки многодетных семей

Наталья Кочанова
Наталья Кочанова
Новости темы "Социальное государство в работе"
Поддержке многодетных семей в Беларуси уделяется особое внимание - Каранкевич
Облисполкомы и Мингорисполком проведут сегодня прямые телефонные линии

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова провела встречу с активом общественного объединения "Белорусская ассоциация многодетных родителей", передает корреспондент БЕЛТА.

"Традиционно в День семьи мы встречаемся с многодетными родителями и, конечно же, всегда говорим о вопросах и проблемах, которые есть у этой категории граждан. Прежде всего в этот день хотелось бы поздравить всех, кто воспитывает детей. Ведь что может быть в жизни человека важнее, чем крепкая семья, хорошие дети, которые тебя радуют? - сказала Наталья Кочанова. - Сегодня государство делает достаточно много для поддержки многодетных семей. Это пособия, жилье, семейный капитал, возможность посещения различных кружков и спортивных секций. И всякий раз, когда мы встречаемся с представителями ассоциации, они говорят, что это очень существенная поддержка".

Вместе с тем спикер отметила, что всегда есть вопросы текущего характера.

"Где-то в школах надо ввести должность инструктора для оказания помощи детям с патологией. Об этом сегодня говорили. Есть вопросы, касающиеся ситуаций после развода. Семья получает квартиру от государства, как ее потом разделить? Такие факты тоже есть. Если говорить в комплексе, что сегодня должно еще сделать государство, то здесь я таких серьезных вопросов не услышала. Потому что, еще раз повторюсь, та политика, которая проводится в нашей стране по поддержке семей, воспитывающих детей, очень значительная. Не каждое государство сегодня может похвалиться такими подходами. Но совершенству нет предела, поэтому предлагалось обратить внимание на семьи, имеющие одного ребенка, а это 65% семей в нашей стране. Говорили также о том, что, возможно, нужно стимулировать рождение второго ребенка. То есть разного рода предложения. Но в целом, еще раз повторюсь, семьи благодарны государству за поддержку".

Наталья Кочанова подчеркнула, что материнский труд сложный, но любовь и микроклимат в семье помогут справиться с любыми трудностями. "У меня не многодетная семья, хотя мои мама и папа были из многодетных семей. И сама я воспитывалась в семье с тремя детьми. Знаете, молодым семьям я бы посоветовала иметь как можно больше детей. Потому что чем старше становишься, тем больше понимаешь ценность семьи и этот надежный тыл. Понимаешь, какое количество людей тебя любит. Поэтому надо рожать детей и укреплять свои семьи. Единственное, чего нам всем сейчас не хватает, - время. Но когда в семьях уже появляется второй, третий ребенок, все выстраивается само собой, ты уже четко знаешь, что делать. Поэтому бояться, что не сможешь ничего успеть, не надо. Все успеешь, когда с желанием решаешь семейные вопросы и детей воспитываешь. Главное, чтобы ты любил тех людей, которые рядом с тобой, и то, чем ты занимаешься", - заключила она.

Как всегда, беседа прошла в доверительной обстановке. Участница мероприятия Татьяна Варакосова уверена: такие встречи нужны и важны, поскольку позволяют обсудить вопросы, волнующие многодетных мам.

"У нас с мужем 9 детей, мы планируем минимум еще одного, - рассказала многодетная мама журналистам. - Самой старшей дочке 25 лет, младшей - полтора года. Изначально мы не планировали так много детей, но не жалеем. Без детей я жизни не представляю, их всех очень люблю. В многодетной семье дети всегда очень общительные, друг за другом тянутся, помогают, защищают один одного. Большая помощь тоже от детей. Муж помогает. Мы построили дом в микрорайоне Сокол - воспользовались материнским капиталом".

Как добавила председатель Белорусской ассоциации многодетных родителей Татьяна Кравченко, в Минске проживают более 16 тыс. многодетных семей, по всей республике - более 112 тыс. "Еще 15 лет назад в столице многодетных семей было не более 3 тыс., а в республике - около 50 тыс. Видно, как за такой небольшой промежуток времени в стране увеличилось количество многодетных семей. Почему такой скачок произошел? Во-первых, это выделение и строительство жилья для многодетных семьей, льготный кредит под 1% на 40 лет. Многодетная семья благодаря такой поддержке имеет возможность построить жилье. Это и семейный капитал, который отсчитывает свою историю с 2015 года. Если первоначально семейным капиталом можно было воспользоваться, только когда ребенку исполнилось 18 лет, то сейчас разрешено использовать его на строительство жилья, образование и лечение. Сейчас рассматривается возможность более широкого его использования. Этот вопрос находится на рассмотрении Президента", - отметила она.

Белорусская ассоциация многодетных родителей образована в 1995 году. В ее состав входит 15 районных, городских и областных организаций. По состоянию на 1 января 2021 года численность общественного объединения "БАМР" составляет 3641 человек. Основная цель организации - социальная и материальная защита многодетных семей, а также поднятие статуса многодетной семьи в обществе.

-0-

Многодетная мать Татьяна Варакосова
Многодетная мать Татьяна Варакосова

Фото Оксаны Манчук

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Кочанова многодетные семьи
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Белорусский союз женщин всегда стоял на страже традиционных семейных ценностей - Богдан
Фото из архива Совмин определил порядок работы централизованной инфосистемы здравоохранения
Старейший банк Беларуси отмечает 30-летие. К юбилею заложат Paritet-сад
Фото из архива За сутки в Беларуси зарегистрированы 1363 пациента с COVID-19, выписаны 1382
Фото из архива В СНГ согласовывают типовые перечни видов работ, запрещающих труд женщин и несовершеннолетних
Фото из архива Пиневич: здоровая и крепкая семья - основа демографической политики государства
Главное
Александр Лукашенко во время посещения рынка Лукашенко требует навести порядок в работе продовольственных рынков и обеспечить доступ для фермеров
Кочанова: государство делает достаточно много для поддержки многодетных семей
Арт-инсталляции, 4D-биопринтер, беспилотный летательный аппарат - как Беларусь представят на ЭКСПО в Дубае
3 простых шага по снижению расходов для бизнес-леди. Комиссия за платежи всего 0,0001% с "Оплати-Бизнес"!
Топ-новости
"Вы первыми приходите на помощь людям" - Лукашенко поздравил отряд спецназначения "Зубр" МЧС с 30-летием
Каранкевич: при необходимости Беларусь готова обеспечить экспорт электроэнергии с БелАЭС
Белорусские спортсмены завоевали золотые награды на Кубке наций по велотреку
Пиневич: здоровая и крепкая семья - основа демографической политики государства
Аренда квартир и озеленение дворов - Кухарев провел прямую телефонную линию
От 700 евро за квадратный метр! В Minsk World – выгодное предложение для многодетных семей!
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1363 пациента с COVID-19, выписаны 1382
Щекин: Беларусь стала на путь духовного очищения через избавление от антинародных символов
ФОТОФАКТ: Более 140 семей приняли участие в параде детских колясок в Бобруйске
РЕПОРТАЖ о легендарном прошлом и мощном настоящем одной из старейших теплоэлектроцентралей страны
Белорусские боксеры взяли 4 медали на международном турнире в Хабаровске
Белорусские синхронистки выиграли серебро ЧЕ в дисциплине "хайлайт"
Лида принимает культурно-спортивный фестиваль Vytoki
Беларусь заинтересована в наращивании поставок продовольствия в Саудовскую Аравию - Крупко
Посольство Беларуси в России рассказало об обстоятельствах ДТП в Смоленской области
Реклама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.