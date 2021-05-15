Кочанова: государство делает достаточно много для поддержки многодетных семей

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова провела встречу с активом общественного объединения "Белорусская ассоциация многодетных родителей", передает корреспондент БЕЛТА.

"Традиционно в День семьи мы встречаемся с многодетными родителями и, конечно же, всегда говорим о вопросах и проблемах, которые есть у этой категории граждан. Прежде всего в этот день хотелось бы поздравить всех, кто воспитывает детей. Ведь что может быть в жизни человека важнее, чем крепкая семья, хорошие дети, которые тебя радуют? - сказала Наталья Кочанова. - Сегодня государство делает достаточно много для поддержки многодетных семей. Это пособия, жилье, семейный капитал, возможность посещения различных кружков и спортивных секций. И всякий раз, когда мы встречаемся с представителями ассоциации, они говорят, что это очень существенная поддержка".

Вместе с тем спикер отметила, что всегда есть вопросы текущего характера.

"Где-то в школах надо ввести должность инструктора для оказания помощи детям с патологией. Об этом сегодня говорили. Есть вопросы, касающиеся ситуаций после развода. Семья получает квартиру от государства, как ее потом разделить? Такие факты тоже есть. Если говорить в комплексе, что сегодня должно еще сделать государство, то здесь я таких серьезных вопросов не услышала. Потому что, еще раз повторюсь, та политика, которая проводится в нашей стране по поддержке семей, воспитывающих детей, очень значительная. Не каждое государство сегодня может похвалиться такими подходами. Но совершенству нет предела, поэтому предлагалось обратить внимание на семьи, имеющие одного ребенка, а это 65% семей в нашей стране. Говорили также о том, что, возможно, нужно стимулировать рождение второго ребенка. То есть разного рода предложения. Но в целом, еще раз повторюсь, семьи благодарны государству за поддержку".

Наталья Кочанова подчеркнула, что материнский труд сложный, но любовь и микроклимат в семье помогут справиться с любыми трудностями. "У меня не многодетная семья, хотя мои мама и папа были из многодетных семей. И сама я воспитывалась в семье с тремя детьми. Знаете, молодым семьям я бы посоветовала иметь как можно больше детей. Потому что чем старше становишься, тем больше понимаешь ценность семьи и этот надежный тыл. Понимаешь, какое количество людей тебя любит. Поэтому надо рожать детей и укреплять свои семьи. Единственное, чего нам всем сейчас не хватает, - время. Но когда в семьях уже появляется второй, третий ребенок, все выстраивается само собой, ты уже четко знаешь, что делать. Поэтому бояться, что не сможешь ничего успеть, не надо. Все успеешь, когда с желанием решаешь семейные вопросы и детей воспитываешь. Главное, чтобы ты любил тех людей, которые рядом с тобой, и то, чем ты занимаешься", - заключила она.

Как всегда, беседа прошла в доверительной обстановке. Участница мероприятия Татьяна Варакосова уверена: такие встречи нужны и важны, поскольку позволяют обсудить вопросы, волнующие многодетных мам.

"У нас с мужем 9 детей, мы планируем минимум еще одного, - рассказала многодетная мама журналистам. - Самой старшей дочке 25 лет, младшей - полтора года. Изначально мы не планировали так много детей, но не жалеем. Без детей я жизни не представляю, их всех очень люблю. В многодетной семье дети всегда очень общительные, друг за другом тянутся, помогают, защищают один одного. Большая помощь тоже от детей. Муж помогает. Мы построили дом в микрорайоне Сокол - воспользовались материнским капиталом".

Как добавила председатель Белорусской ассоциации многодетных родителей Татьяна Кравченко, в Минске проживают более 16 тыс. многодетных семей, по всей республике - более 112 тыс. "Еще 15 лет назад в столице многодетных семей было не более 3 тыс., а в республике - около 50 тыс. Видно, как за такой небольшой промежуток времени в стране увеличилось количество многодетных семей. Почему такой скачок произошел? Во-первых, это выделение и строительство жилья для многодетных семьей, льготный кредит под 1% на 40 лет. Многодетная семья благодаря такой поддержке имеет возможность построить жилье. Это и семейный капитал, который отсчитывает свою историю с 2015 года. Если первоначально семейным капиталом можно было воспользоваться, только когда ребенку исполнилось 18 лет, то сейчас разрешено использовать его на строительство жилья, образование и лечение. Сейчас рассматривается возможность более широкого его использования. Этот вопрос находится на рассмотрении Президента", - отметила она.

Белорусская ассоциация многодетных родителей образована в 1995 году. В ее состав входит 15 районных, городских и областных организаций. По состоянию на 1 января 2021 года численность общественного объединения "БАМР" составляет 3641 человек. Основная цель организации - социальная и материальная защита многодетных семей, а также поднятие статуса многодетной семьи в обществе.

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Многодетная мать Татьяна Варакосова

Фото Оксаны Манчук