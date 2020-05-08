Кочанова и Андрейченко возложили цветы к мемориальному комплексу "Масюковщина"

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова и председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко возложили цветы к мемориальному комплексу "Масюковщина" во время акции "Беларусь помнит. Помним каждого", передает корреспондент БЕЛТА.

"Это святой день, когда мы вспоминаем тех людей, которые много лет назад отстояли свободу и независимость нашей страны. Тех, кто погиб, прошел горнило войны, кто потом восстанавливал из руин страну. Ведь Беларусь практически была стерта с лица земли. Но наш народ выстоял, он выдержал все, - сказала Наталья Кочанова. - То, что было на этой земле, как в то время здесь в оккупации жили люди - это страшно. Наша главная обязанность - сохранить эту память, правду о войне и передать ее будущим поколениям. Это священно, это наш долг".

Наталья Кочанова

Спикер добавила, что самое страшное, что может быть, - это война, когда погибают люди, мирное население. "Этого нельзя допустить.​ Поэтому сегодня надо делать все, чтобы сохранять мир, свою страну - это наша задача", - отметила Наталья Кочанова.

​Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко рассказал, что война коснулась и его семьи. "Только по отцовской линии у нас воевали три человека. Это мой отец, который находился в то время в действующей армии. Война закончилась для него в Германии. Это мой дедушка, который погиб в Белгородской области и там похоронен. Родной брат моего отца погиб в Литве и захоронен там на братском кладбище. Кроме того, у меня тесть был в партизанах. К сожалению, их уже никого нет в живых.​ Поэтому для нашей семьи -​ это святая дата, к которой мы относимся с особым трепетом", - подчеркнул он.

Владимир Андрейченко

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Сегодня цветы к мемориальному комплексу "Масюковщина" также возложили члены Совета Республики и депутаты Палаты представителей.

Мемориальный комплекс "Масюковщина" - памятник военнопленным и гражданским лицам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в одном из крупнейших на оккупированной территории бывшего Советского Союза концентрационном лагере смерти "Шталаг-352". В этом лагере фашисты применяли особо жестокую систему пыток и унижений человеческого достоинства. Люди содержались в нечеловеческих условиях, в сараях, бараках, конюшнях. Для массово прибывающих военнопленных не хватало места, и многие из них, особенно осенью и зимой в 1941-1942 годах, бросались в лагере просто под открытым небом, где почти сразу же погибали от холода, голода и болезней. С июля 1941-го по 3 июля 1944 года в "Шталаге-352" погибли более 80 тыс. солдат и офицеров, попавших в плен, и мирных жителей, согнанных в лагерь из Минска и окрестных деревень. Кроме граждан бывшего СССР с декабря 1943 года по июнь 1944-го в концлагере находились итальянские солдаты и офицеры, сражавшиеся против фашистов на стороне Советского Союза.

Мемориал расположен посреди небольшого соснового парка. К гранитному монументу ведут ступени, в память о погибших горит Вечный огонь. На территории мемориала расположены братские могилы, каждая из которых обозначена мраморной черной плитой. Посреди парка установлена белая ротонда, где под стеклом лежит Книга памяти, в которую занесены фамилии около 10 тыс. бывших узников "Шталага-352". Но имена более 70 тыс. погибших в концлагере до сих пор так и остаются неизвестными.-0-