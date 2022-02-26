Кочанова и Ермакова высказались, что помогло Лукашенко выиграть первые президентские выборы

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова и заслуженный экономист Беларуси, председатель правления Нацбанка (2011-2014 годы) Надежда Ермакова в фильме "С чего начинается Родина" в эфире телеканала "Беларусь 1" высказались о том, что помогло Лукашенко выиграть первые президентские выборы, сообщает БЕЛТА.

"У людей были не просто надежды и запросы на лучшую жизнь, а понимание того, что нужен сильный, мудрый руководитель, который понимал бы прежде всего народ. Но споры были очень разные. Люди, которые были у власти, говорили, что надо голосовать за Кебича (председатель Совета Министров Беларуси с 1990 по 1994 год Вячеслав Кебич. - Прим. БЕЛТА), очень смело выражали свое мнение", - сказала Наталья Кочанова.

Надежда Ермакова, проанализировав для себя события тех лет, сделала такой вывод: Александр Лукашенко полностью отдавал себя работе, заботе о людях. "Он хотел сделать для страны хорошо, не для себя, а для людей, для страны. Наверное, в этом плане ему и Господь помогал", - сказала она, отвечая на вопрос, благодаря чему народ поверил в будущего Президента.

В итоге во втором туре первых президентских выборов сокрушительную победу одержал молодой, с яркой харизмой Александр Лукашенко. При высокой явке у него шестикратное превосходство.

"Очень просто. Это человек из народа, он очень хорошо понимал народ и люди это сразу почувствовали. Искренность, открытость, того, чего не было тогда. Человек смело выходил к любой аудитории. Это очень импонировало людям, поверьте. Я сама из семьи рабочих, очень хорошо помню то обсуждение, которое проходило и на кухнях, и в коллективах. И многие говорили: действительно феномен", - поделилась воспоминаниями Наталья Кочанова.

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович отметил, что Александр Лукашенко создал действительно эффективное государство - правовое, демократическое, которое сегодня узнаваемо в мире. Создана вертикаль власти, институты государственного управления. "Ясные цели, сформулированные задачи и нет неопределенности, которая присутствовала в начале 90-х годов", - заметил он.

Михаил Мясникович рассказал, что был непосредственным участником всех экономических преобразований. "Стоял вопрос: быть или не быть нашим крупным промышленным предприятиям? В результате гродненское совещание определило, что крупнотоварное сельскохозяйственное производство надо сохранить как основу продовольственной безопасности и рассматривать продовольствие как экспорт. Мы сегодня видим, что это действительно очень важное направление. Мы имеем миллиарды долларов выручки от экспорта нашего продовольствия", - подчеркнул он.

Аналогично и по промышленному производству: было определено, что страна конкурентоспособна только имея крупные предприятия. "Сегодня, допустим, Минский тракторный завод, "Гомсельмаш", Белорусский металлургический завод, я уже не говорю о БЕЛАЗе и т.д., занимают лидирующие позиции не только на евразийском экономическом пространстве, но и в мире", - обратил внимание Михаил Мясникович.-0-