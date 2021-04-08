Кочанова и Герасимов провели совещание по вопросам развития ОАО "Камволь"

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова и председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов провели совещание на базе ОАО "Камволь" и ознакомились с производством. Обсуждены проблемные вопросы деятельности предприятия, связанные с его развитием, реализацией готовой продукции и организацией на площадях ОАО "Камволь" производства суконных тканей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы приехали, чтобы посмотреть, как реализуются поручения главы государства, какие есть проблемы в решении этих вопросов, как выполняется бизнес-план, реализовывается продукция и какое количество ее выпускается. Это была основная задача, поставленная главой государства в ходе его визита на "Камволь". Второй вопрос касается предприятия "Сукно". Президент поддержал предложение, что это производство может разместиться на незадействованных площадях "Камволя", - рассказала Наталья Кочанова.

Спикер отметила, что такое пристальное внимание уделяется этим двум предприятиям неслучайно. "Это те отрасли, которые исконно были нашими. Сегодня, в принципе, выпускаются ткани достаточно неплохого качества. Но надо видеть перспективы. Кроме того, мы должны не затягивая решать эти вопросы. Госконтроль по поручению Президента контролирует выполнение этого поручения. А я как уполномоченный представитель главы государства в городе Минске всегда подключаюсь к этим вопросам, потому что для нас это очень важно. Это то, что мы умеем делать, где у нас есть ряд компетенций, есть люди, которые знают, как выпускать хорошие ткани и реализовывать их на рынке, - подчеркнула она. - Еще одно поручение Президента - не просто выпускать ткани, но и готовую продукцию из них: костюмы, платья, школьную форму. Для этого была поставлена задача открыть дизайнерский цех. Я знаю, что уже открыто ателье", - продолжила председатель Совета Республики.

Наталья Кочанова уверена: необходимо больше рекламировать свою продукцию, что позволит находить нового потребителя. При этом важно обеспечить условия труда и достойную заработную плату работникам. "Здесь работают в основном женщины. Но важно, что много молодежи, - сказала она. - Когда я приезжала сюда и встречалась с коллективом, люди задавали вопросы по общежитию, строительству детских дошкольных учреждений. Я их держу на контроле. Для подбора кадров это все очень важно".

Спикер добавила, что у предприятия "Камволь" хорошие перспективы. "Правительство держит этот вопрос на контроле. Со своей стороны мы тоже готовы подставить плечо там, где это необходимо, чтобы процесс шел быстрее", - заявила Наталья Кочанова.

Как рассказала журналистам заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ОАО "Камволь" Юлия Гринчик, по итогам 2020 года на предприятии произведено и реализовано продукции на Br31,5 млн. "Это обеспечило прирост 13,6% к прошлому году. Несмотря на сложные условия на рынке, мы реализовывали продукцию в более чем 15 стран. Основные и традиционные наши рынки - Россия, Украина, Азербайджан, Узбекистан, Армения, Казахстан. Эти направления активно развиваются. Основной прирост, конечно, произошел на рынке России. Мы обеспечили 25%-ный темп роста в натуральном выражении. Тенденция поддерживается и в 2021 году. По итогам работы за I квартал достигнут рост экспорта на рынок России в 38%. Наша продукция реализуется и на рынки стран ЕС - Литвы, Латвии, Сербии, Польши. Мы активно двигаемся и по новым направлениям. Есть интерес со стороны Индии, Саудовской Аравии, Пакистана, Арабских Эмиратов", - отметила она.

Заместитель гендиректора напомнила, что в 2017 году предприятие освоило производство ткани с содержанием шерсти преимущественно мужского ассортимента. "Это ткань высокого класса для мужского делового костюма. В прошлом году мы уже начали двигаться к производству ткани с низким содержанием шерсти, льносодержащей ткани, которые также по своей экологичности, тактильности и драпируемости являются тканями очень высокого качества. При этом они доступны потребителю за счет более низкой цены. На этом наше развитие не остановилось. Мы двигаемся дальше и начинаем производить одежду из наших тканей. На сегодняшний день существуют две линейки швейных изделий для мужчин и женщин. Женская линейка одежды представлена под брендом Кamvol Collection, мужская - под брендом Lemongrass, - дополнила она. - Открыты пилотные торговые объекты. Один из них действует в торговом центре "Галерея" на пр.Победителей, другой в ТЦ "Корона" на ул.Денисовской, планируется открытие в торговом центре "Столица", "Президент-отеле", а также очень большого фирменного магазина на площадях нашего предприятия. Все это мы планируем освоить в этом году и предоставить потребителю более широкий ассортимент производимой продукции. Как говорится, производить будем и ткань, и сразу готовые изделия".

Юлия Гринчик добавила, что предприятие нацелено удовлетворить любого потребителя как на белорусском рынке, так и в странах зарубежья.-0-

Фото Андрея Покумейко