Кочанова и Герасимов провели совещание по вопросам развития ОАО "Камволь"

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 8 апреля 2021
Минск Переменная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:58 Предприниматели смогут поучаствовать в прямых переговорах о поставках продукции промпредприятиям Экономика
17:47 ФОТОФАКТ: В Поставах открылся зал вольной борьбы для юных спортсменов Регионы
17:45 Утонувший автомобиль достали со дна Немана в Гродно Происшествия
17:40 На митинге в Мадриде пострадали 35 человек В мире
17:38 На трассе М6 под Гродно машина сбила дорожного рабочего Происшествия
17:26 Чайчиц: государство не может стоять в стороне от контроля за ростом цен Общество
17:12 Республиканский социальный форум пройдет в Академии управления при Президенте Общество
17:08 Лукашенко выразил соболезнования в связи с жертвами циклона в Индонезии Президент
17:07 В Национальном аэропорту Минск временно не работают киоски саморегистрации на вылете Общество
17:06 Работа ветеранов с молодежью способствует утверждению мира и согласия - Гордейчик Общество
16:59 ФОТОФАКТ: Массовая вакцинация населения против COVID-19 началась в Минске Регионы
16:53 У трех граждан Беларуси нашли арсенал оружия и боеприпасов Происшествия
16:38 Арчаков ознакомился с ситуацией на белорусско-литовской границе Общество
16:35 Белорусский сервис на основе нейросети позволяет выявлять бессимптомную пневмонию Общество
16:19 В Минске за сутки возбуждено 9 уголовных дел о хищении денег с банковских карт Происшествия
16:15 Житель Жодино приговорен к 5,5 года колонии за поджог здания прокуратуры Происшествия
16:13 Белорусские футболистки выиграли спарринг у команды Индии Спорт
16:04 Санаторий "Беларусь" не может выплатить зарплату персоналу из-за проволочек МИД Литвы В мире
16:02 Взаимодействие ГрГУ им.Я.Купалы с заказчиками кадров позволяет трудоустроить 100% выпускников Общество
16:00 "Белавиа" получила новый самолет Boeing 737-8 Общество
15:49 Вопрос смены минской площадки переговоров по Донбассу не актуален - Козак В мире
15:48 Стали известны победители конкурса по безопасности жизнедеятельности в достижении ЦУР Общество
15:46 Гомельчанин задержан за сбор информации о правоохранителях для деструктивных ресурсов Происшествия
15:44 Сергеенко: нельзя допустить переписывания истории и героизации нацизма Общество
15:42 Минздрав: сфера здравоохранения готова к третьей волне COVID-19 Общество
15:33 Встреча с "Лебединым озером" для зрителей всегда незабываема - Елизарьев Культура
15:31 Вакцинированным иностранцам с 8 апреля разрешено посещать родственников в Израиле В мире
15:19 Мартынюк: у нас есть все для проведения успешной посевной, важно грамотно использовать ресурсы Регионы
15:18 В Зельве лошадь провалилась в яму - на помощь пришли спасатели Происшествия
15:15 Гомельский пограничник одержал победу в международном литературном конкурсе Общество
Все новости
Все новости
Общество
08 апреля 2021, 15:07

Кочанова и Герасимов провели совещание по вопросам развития ОАО "Камволь"

Во время совещания
Во время совещания

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова и председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов провели совещание на базе ОАО "Камволь" и ознакомились с производством. Обсуждены проблемные вопросы деятельности предприятия, связанные с его развитием, реализацией готовой продукции и организацией на площадях ОАО "Камволь" производства суконных тканей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы приехали, чтобы посмотреть, как реализуются поручения главы государства, какие есть проблемы в решении этих вопросов, как выполняется бизнес-план, реализовывается продукция и какое количество ее выпускается. Это была основная задача, поставленная главой государства в ходе его визита на "Камволь". Второй вопрос касается предприятия "Сукно". Президент поддержал предложение, что это производство может разместиться на незадействованных площадях "Камволя", - рассказала Наталья Кочанова.

Спикер отметила, что такое пристальное внимание уделяется этим двум предприятиям неслучайно. "Это те отрасли, которые исконно были нашими. Сегодня, в принципе, выпускаются ткани достаточно неплохого качества. Но надо видеть перспективы. Кроме того, мы должны не затягивая решать эти вопросы. Госконтроль по поручению Президента контролирует выполнение этого поручения. А я как уполномоченный представитель главы государства в городе Минске всегда подключаюсь к этим вопросам, потому что для нас это очень важно. Это то, что мы умеем делать, где у нас есть ряд компетенций, есть люди, которые знают, как выпускать хорошие ткани и реализовывать их на рынке, - подчеркнула она. - Еще одно поручение Президента - не просто выпускать ткани, но и готовую продукцию из них: костюмы, платья, школьную форму. Для этого была поставлена задача открыть дизайнерский цех. Я знаю, что уже открыто ателье", - продолжила председатель Совета Республики.

Наталья Кочанова уверена: необходимо больше рекламировать свою продукцию, что позволит находить нового потребителя. При этом важно обеспечить условия труда и достойную заработную плату работникам. "Здесь работают в основном женщины. Но важно, что много молодежи, - сказала она. - Когда я приезжала сюда и встречалась с коллективом, люди задавали вопросы по общежитию, строительству детских дошкольных учреждений. Я их держу на контроле. Для подбора кадров это все очень важно".

Спикер добавила, что у предприятия "Камволь" хорошие перспективы. "Правительство держит этот вопрос на контроле. Со своей стороны мы тоже готовы подставить плечо там, где это необходимо, чтобы процесс шел быстрее", - заявила Наталья Кочанова.

Как рассказала журналистам заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ОАО "Камволь" Юлия Гринчик, по итогам 2020 года на предприятии произведено и реализовано продукции на Br31,5 млн. "Это обеспечило прирост 13,6% к прошлому году. Несмотря на сложные условия на рынке, мы реализовывали продукцию в более чем 15 стран. Основные и традиционные наши рынки - Россия, Украина, Азербайджан, Узбекистан, Армения, Казахстан. Эти направления активно развиваются. Основной прирост, конечно, произошел на рынке России. Мы обеспечили 25%-ный темп роста в натуральном выражении. Тенденция поддерживается и в 2021 году. По итогам работы за I квартал достигнут рост экспорта на рынок России в 38%. Наша продукция реализуется и на рынки стран ЕС - Литвы, Латвии, Сербии, Польши. Мы активно двигаемся и по новым направлениям. Есть интерес со стороны Индии, Саудовской Аравии, Пакистана, Арабских Эмиратов", - отметила она.

Заместитель гендиректора напомнила, что в 2017 году предприятие освоило производство ткани с содержанием шерсти преимущественно мужского ассортимента. "Это ткань высокого класса для мужского делового костюма. В прошлом году мы уже начали двигаться к производству ткани с низким содержанием шерсти, льносодержащей ткани, которые также по своей экологичности, тактильности и драпируемости являются тканями очень высокого качества. При этом они доступны потребителю за счет более низкой цены. На этом наше развитие не остановилось. Мы двигаемся дальше и начинаем производить одежду из наших тканей. На сегодняшний день существуют две линейки швейных изделий для мужчин и женщин. Женская линейка одежды представлена под брендом Кamvol Collection, мужская - под брендом Lemongrass, - дополнила она. - Открыты пилотные торговые объекты. Один из них действует в торговом центре "Галерея" на пр.Победителей, другой в ТЦ "Корона" на ул.Денисовской, планируется открытие в торговом центре "Столица", "Президент-отеле", а также очень большого фирменного магазина на площадях нашего предприятия. Все это мы планируем освоить в этом году и предоставить потребителю более широкий ассортимент производимой продукции. Как говорится, производить будем и ткань, и сразу готовые изделия".

Юлия Гринчик добавила, что предприятие нацелено удовлетворить любого потребителя как на белорусском рынке, так и в странах зарубежья.-0-

Фото Андрея Покумейко

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Герасимов Кочанова предприятие
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Виктор Чайчиц. Фото из архива Чайчиц: государство не может стоять в стороне от контроля за ростом цен
Фото из архива Республиканский социальный форум пройдет в Академии управления при Президенте
Фото из архива В Национальном аэропорту Минск временно не работают киоски саморегистрации на вылете
Иван Гордейчик Работа ветеранов с молодежью способствует утверждению мира и согласия - Гордейчик
Фото ГТК Арчаков ознакомился с ситуацией на белорусско-литовской границе
Фото из архива Белорусский сервис на основе нейросети позволяет выявлять бессимптомную пневмонию
Главное
Во время встречи Лукашенко: визит премьер-министра Индии в Беларусь может стать триггером в дальнейшем развитии сотрудничества
Головченко вручил госнаграды 45 представителям различных сфер
Кочанова и Герасимов провели совещание по вопросам развития ОАО "Камволь"
В приоритете – надежность и качество: "Дана Холдингз" и "Керамин" расширяют сотрудничество
Топ-новости
Сергеенко: нельзя допустить переписывания истории и героизации нацизма
Встречи с представителями власти помогают молодежи лучше ориентироваться в жизни - Рыженков
Индия рассчитывает на обмен визитами с Беларусью на высшем уровне - посол
Олег Новицкий перед третьим полетом в космос будет слушать песни о Беларуси
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1272 пациента с COVID-19, выписаны 1379
Чайчиц: государство не может стоять в стороне от контроля за ростом цен
ФОТОФАКТ: Массовая вакцинация населения против COVID-19 началась в Минске
Хотите скидку на квартиру? Корпоративная программа в Minsk World – для вас!
В Беларуси 9 апреля ожидается до +12°С
Арчаков ознакомился с ситуацией на белорусско-литовской границе
Республиканский социальный форум пройдет в Академии управления при Президенте
Расходы на пенсии в Беларуси сопоставимы с аналогичными в Европе - Костевич
Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел в 1/4 финала турнир в Марбелье
Белорусские футболистки выиграли спарринг у команды Индии
"Белавиа" получила новый самолет Boeing 737-8
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Год народного единства Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.