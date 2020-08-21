Кочанова и Матвиенко обсудили подготовку к Форуму регионов Беларуси и России

21 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова и председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко провели телефонный разговор. Информация об этом размещена на сайте верхней палаты российского парламента, сообщает БЕЛТА.

"Состоялось обсуждение подготовки к предстоящему Форуму регионов Беларуси и России, проведение которого намечено на конец сентября нынешнего года", - говорится в сообщении.

Также была затронута тема взаимодействия в формате Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ с учетом конкретных мероприятий, запланированных на конец 2020 года.-0-