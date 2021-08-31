Кочанова и митрополит Вениамин обсудили сотрудничество государства и церкви

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова 31 августа провела рабочую встречу с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, Патриаршим Экзархом всея Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты парламента.

Председатель Совета Республики отметила, что сегодняшняя встреча продиктована временем. "На недавнем выездном заседании Президиума Совета Республики, которое прошло в духовно-просветительском центре Полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря, мы обсуждали подходы и программу дальнейших совместных действий в работе системы, позволяющей эффективно влиять на негативные процессы, связанные с пьянством и алкоголизмом. Пришло время подвести определенные итоги совместной деятельности", - отметила Наталья Кочанова.

Спикер верхней палаты парламента и Патриарший Экзарх всея Беларуси обсудили также вопросы духовно-патриотического воспитания подрастающего поколения и молодежи, сотрудничества государства и церкви и другие. -0-