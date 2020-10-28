Кочанова: информационное сопровождение диалоговых площадок будет усилено

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информационное сопровождение организации и проведения диалоговых площадок будет усилено, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время встречи с председателем партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергеем Черечнем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

"Несколькими днями ранее партийный лидер обратился с просьбой к спикеру верхней палаты белорусского парламента обсудить в диалоговом формате наиболее актуальные общественно-политические аспекты развития страны, в том числе в рамках анонсированной конституционно-правовой реформы", - рассказали в пресс-службе.

Во время сегодняшней встречи подробно и конструктивно обсуждены вопросы организации и проведения диалоговых площадок, которые в настоящее время проходят по всей стране. Было отмечено, что в дискуссии, затрагивающие наиболее важные вопросы, в том числе требующие своего разрешения на уровне основного закона, необходимо вовлекать как можно больше участников, представляющих все слои белорусского общества.

Наталья Кочанова рассказала, что в ближайшее время информационное сопровождение диалоговых площадок будет усилено - о времени и месте их проведения будет сообщаться заинтересованным максимально полно и оперативно.

Также во время встречи председателя Совета Республики с лидером партии БСДГ была достигнута договоренность о проведении на площадке верхней палаты парламента круглого стола с участием членов Совета Республики, представителей политической партии, экспертов по вопросам совершенствования Конституции.-0-