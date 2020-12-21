Кочанова: инициативы Молодежного парламента полезны для страны и общества

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второе заседание Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании Беларуси состоялось сегодня в Совете Республики. Участие в мероприятии приняла спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова, передает корреспондент БЕЛТА.

Подведены итоги работы молодежного парламента во втором полугодии, рассмотрена практика работы общественных приемных, а также внесены предложения молодежи к Всебелорусскому народному собранию.

"Мне очень приятно, что за эти полгода с того момента, когда у нас в стране был избран молодежный парламент, о вас услышали, вас знают", - сказала Наталья Кочанова.

Спикер отметила, что молодежный парламент выступил с рядом инициатив, которые действительно полезны для страны и общества. В частности, это платформа "Движение вперед", общественные приемные, которые по инициативе молодежи стали работать на постоянной основе. "Все это очень важно. Потому что встречи с людьми - основная работа, которой должны заниматься парламентарии. Неважно, молодежный парламент или Национальное собрание. Это краеугольный камень, фундамент нашей работы. И, конечно, те формы, которые у нас сегодня есть - приемы по личным вопросам, прямые телефонные линии, диалоговые площадки, общественные приемные, - должны работать на постоянной основе. Таким образом мы можем помочь большему количеству людей", - считает она.

Наталья Кочанова подчеркнула, что многие инициативы молодежных парламентариев, высказанные во время заседания, заслуживают внимания. Спикер верхней палаты призвала молодежь проявлять активность и пообещала, что предложения молодых парламентариев обязательно учтут при подготовке к Всебелорусскому народному собранию. "И еще у меня к вам большая просьба. Вы из разных регионов нашей страны. Если вы где-то видите, что есть вопросы, которые не решаются на местном уровне, а людей они беспокоят, вы передавайте их в Совет Республики", - добавила председатель Совета Республики.

Как рассказал председатель молодежного парламента при Национальном собрании Егор Макаревич, на заседании были приняты рекомендации по развитию органов молодежного парламентаризма в Беларуси. "Мы выступили с проектом рекомендаций, которые позволят всем заинтересованным на различных уровнях власти создавать органы молодежного парламентаризма, - уточнил он. - Кроме того, в рамках проекта "Беларусь будущего" молодежь собирала инициативы со всей страны по тематике следующего года. Собрано около 200. Так, молодежный парламент выступает с инициативой наименования 2021-го Годом семьи либо Годом сохранения исторической памяти. Знаковым элементом заседания стало обсуждение предложений к Всебелорусскому народному собранию. Активное участие в этом форуме примут члены молодежного парламента".

Егор Макаревич

По словам Егора Макаревича, одно из предложений, с которым выступает молодежь, - активная популяризация государственного флага. "В частности, такой простой пример: государственный флаг как подарок каждому молодому человеку, заканчивающему учреждение образования. Ну и, конечно, предложение по сохранению традиционных семейных ценностей", - поделился он.

Председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, спорту и туризму молодежного парламента Владислав Волчек на примере своего региона рассказал, как молодежь включилась в борьбу с COVID-19. "Я представляю Гомельский государственный медицинский университет. Мы разработали рекомендации для проведения массовых мероприятий в условиях пандемии. Именно с соблюдением этих норм планируется проведение как Всебелорусского народного собрания, так и большинства массовых мероприятий, том числе под эгидой молодежного парламента. В Гомеле также действует волонтерский штаб по борьбе с COVID-19. Студенты на безвозмездной основе работают с пациентами, которые больны коронавирусом. Кроме того, действует штаб по расследованию эпидобстановки, то есть они находят пациентов, которые являются контактами первого уровня, и таким образом помогают всесторонне бороться с пандемией", - заключил он.-0-

Фото Андрея Покумейко