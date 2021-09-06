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06 сентября 2021, 12:07

Кочанова: избранная Беларусью модель реагирования и поддержки населения в пандемию доказала свою эффективность

Наталья Кочанова. Фото из архива
Наталья Кочанова. Фото из архива
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6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Избранная Беларусью модель реагирования и поддержки населения в пандемию доказала свою эффективность. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова в своем выступлении в рамках 13-го Саммита женщин - спикеров парламентов "Центральная роль женщин в борьбе с пандемией и восстановлении после нее с позиции гендерного равенства", сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты парламента.

Спикер отметила, что тема форума актуальна для всех стран, эпидемия коронавирусной инфекции охватила практически всю планету и угрожает жизни и здоровью людей самых разных государств.

"В борьбе с пандемией каждая страна принимает меры с учетом своей национальной специфики, социальной системы и возможностей экономики. В Беларуси за период пандемии накоплен ценный опыт: реализуется широкий комплекс санитарных и медицинских мероприятий по противодействию распространению инфекции и лечению людей, наработаны механизмы взаимодействия органов власти, парламентом и правительством приняты соответствующие правовые акты, - рассказала Наталья Кочанова. - Работа ведется по всем направлениям: для обеспечения безопасности врачей и населения организовано собственное производство средств индивидуальной защиты, отработана логистика лечения и наблюдения более легких пациентов на дому, тяжелых - в больницах; создана система санаториев для реабилитации пациентов; организовано производство вакцины "Спутник V" на белорусских предприятиях, активно ведется вакцинирование населения".

По словам председателя Совета Республики, пандемия коронавируса заставила всех по-другому взглянуть на ценность жизни и здоровья, а самое главное - изменилось отношение людей к медикам: значительно повысилась социальная значимость их труда.

"Белорусскую медицину можно по праву назвать женской. В организациях здравоохранения Беларуси работает 75% специалистов-женщин, и каждая без исключения на своем уровне четко выполняет свои профессиональные задачи - преданно и с самоотдачей. Наши врачи борются за каждую жизнь! Система здравоохранения Беларуси смогла выдержать серьезную нагрузку, потому что мы в свое время сохранили все ее звенья: санэпидемслужбу, инфекционные больницы, фельдшерско-акушерские пункты и больницы в самых небольших районных центрах и главное - специалистов, - сообщила Наталья Кочанова. - В Беларуси ценят настоящих героев борьбы с пандемией. По решению главы государства за самоотверженный труд медицинские работники были награждены государственными наградами, благодарностями, почетными грамотами. Именно врачу-инфекционисту впервые в истории независимой Беларуси присвоено почетное звание "Народный врач Беларуси". Кроме того, государство выделило дополнительные финансовые ресурсы для повышенной оплаты труда медицинских работников".

Спикер напомнила, что в нашей стране не вводились жесткие внутренние карантинные меры в период пандемии, поэтому уровень снижения деловой активности и экономики в целом был одним из самых низких в европейском регионе. Вместе с тем для сохранения отраслей, подверженных негативному влиянию эпидемиологической ситуации, был принят специальный указ Президента "О поддержке экономики". Меры касались предоставления отсрочек по арендным платежам, уменьшения сумм оплаты по налогам, пересчета задолженности за энергоресурсы. В числе таких отраслей - туризм, розничная торговля, общественное питание, транспорт, где большинство работающих составляют женщины.

"Важнейшей тенденцией в ходе пандемии стало активное использование в системе трудовых отношений новых гибких форм занятости. На протяжении всего периода пандемии в Беларуси не было массовых сокращений рабочих мест. Одна из уязвимых категорий в период пандемии - семьи с детьми. Для малообеспеченных многодетных семей в Беларуси были приняты меры дополнительной материальной поддержки. С началом пандемии оперативно перестроена работа по социальному обслуживанию населения. Дома-интернаты для пожилых людей работали в режиме полной изоляции, медицинский персонал трудился вахтовым методом, что позволило минимизировать риски заноса и распространения инфекции. Центры социального обслуживания организовали бесплатную доставку на дом продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств нетрудоспособным гражданам, - отметила Наталья Кочанова. - Избранная Беларусью модель реагирования и поддержки населения в пандемию доказала свою эффективность: не допущено снижения уровня заработной платы, выполнены все социальные обязательства государства, населению в полном объеме обеспечены пенсионные выплаты".

Председатель Совета Республики подчеркнула, что Беларусь - социально ориентированное государство, в основе которого лежат незыблемые общечеловеческие принципы. Достижение равенства мужчин и женщин во всех сферах жизнедеятельности, обеспечение равных возможностей, повышение роли женщины в обществе всегда были и будут наиважнейшими приоритетами на пути устойчивого развития Беларуси. Для этого создана основополагающая нормативно-правовая база. Реализуется пятый национальный план действий по обеспечению гендерного равенства. Принимаются правовые, организационные, административные меры, направленные на повышение статуса женщин, защиту их прав и интересов.

"В последнее время нашей страной проделан значительный путь в эволюции гендерных отношений, при этом мы постоянно аккумулируем международный опыт по вопросам совершенствования и реализации гендерной политики. Сегодня Беларусь входит в первую тридцатку государств по такому критерию, как женское представительство в органах законодательной власти. Женщины занимают высокие посты в органах госуправления, составляют треть от общей численности членов парламента, - сказала Наталья Кочанова. - Женщины вносят весомый вклад в восстановление и развитие национальных традиций, разработку созидательной повестки развития, в межнациональный диалог, решение проблем бедности и экономического неравенства. Большинство женщин стали серьезной опорой белорусскому государству в сложный период внешнего вмешательства во внутренние дела и попытки изменения конституционного строя нашей страны после президентских выборов 2020 года. Мы не позволили втянуть женщин в национальное противостояние".

Наталья Кочанова заявила, что Беларусь гордится своими женщинами. "Стремление к успеху и совершенству во всем - это фактически национальные черты белорусских женщин. Наша задача как парламентариев создавать благоприятные условия и стимулы для саморазвития и активного участия женщин в политической, экономической и социальной жизни наших стран. Уверена, что итоги саммита будут способствовать эффективной реализации этой задачи", - подытожила спикер. -0-

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