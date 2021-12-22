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22 декабря 2021, 17:30

Кочанова: каждый человек должен понимать, что он будет услышан

Фото из архива
Фото из архива

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждый человек должен понимать, что он будет услышан, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на закрытии шестой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"Как работают принятые парламентариями законы, как реализуются национальные проекты, стратегии и программы развития страны, как это все воспринимается людьми, можно узнать только из непосредственного и откровенного разговора с ними. Именно поэтому приоритетом Совета Республики является работа с населением. В нашей стране она проводится на системной основе - каждый человек должен понимать, что он будет услышан. Как говорит наш Президент, мы должны уметь слушать и, самое главное, - слышать людей. Для этого мы задействуем самые разные формы - личные приемы граждан, прямые телефонные линии, встречи с трудовыми коллективами, населением по месту жительства, диалоговые площадки, единые дни информирования, выступления в средствах массовой информации", - сказала Наталья Кочанова.

В 2021 году Советом Республики рассмотрено более 7 тыс. обращений. "Половина из них приходится на Минск и Минскую область, на остальные регионы - от 7 до 12%. Анализ поступивших обращений показал, что наши граждане живут не только своими личными проблемами. Многие обращаются с предложениями и инициативами, в том числе касающимися совершенствования законодательства. Мы должны быть заинтересованы в таком взаимодействии и использовать каждую идею исходя из ее полезности конкретному региону и стране в целом, - отметила спикер. - С июня текущего года нами проведены единые дни приема граждан в Минском районе, Витебской, Брестской, Гродненской областях и городе Минске. Такая форма работы позволяет принять всего за один день сотни граждан, выявить наиболее актуальные проблемы, существующие в конкретном регионе, а затем обсудить их на расширенных заседаниях Президиума Совета Республики с участием депутатского корпуса, руководства местных органов власти. Многие вопросы при проведении личных приемов граждан решаются моментально. Поэтому надо более ответственно работать с населением на местном уровне".

Наталья Кочанова и Леонид Заяц
Наталья Кочанова и Леонид Заяц

Наталья Кочанова подчеркнула, что работа каждого сенатора должна быть видна и понятна населению. "Используйте для этого не только региональные, но и республиканские ресурсы. Должны быть задействованы и ваши личные странички в социальных сетях. К решению проблем на местах надо подключать ресурс общественных организаций и самих граждан, особенно когда это касается бытовых вопросов - например, уборки и озеленения придомовых территорий, благоустройства детских площадок. Большие возможности для этого у государственно-частного партнерства. В работе с людьми важно быть искренне заинтересованными, не оставаться равнодушными. Формализм люди чувствуют сразу. Каждый вопрос нужно стремиться доводить до логического завершения, действуя системно. Неважных проблем не бывает, - добавила она. - Совету Республики надо работать со всеми категориями населения, начиная с молодежи, с ее патриотического воспитания. Молодое поколение должно не только знать, в какой стране живет, но и ценить достижения тех, кто своим трудом создавал нашу страну, гордиться и любить Беларусь, стремиться делать все, чтобы она становилась еще лучше и краше".

На постоянной основе членами Совета Республики проводятся встречи со школьниками и студентами. "Многие идеи, вопросы и предложения, которые озвучивает молодежь, действительно актуальны, затрагивают интересы всего белорусского общества и, самое главное, помогают нам определяться при планировании законотворческой деятельности. В следующем году дальнейшее развитие получит грантовая система поддержки молодежных инициатив, что позволит лучше увидеть наиболее перспективных ребят из регионов, раскрыть их потенциал. Мы должны быть вместе с молодежью. Открыто и честно говорите с молодыми людьми на волнующие их темы, участвуйте в предлагаемых ими проектах и поддерживайте их. В этой работе нужно объединять усилия всех заинтересованных и действовать сообща", - констатировала Наталья Кочанова.-0-

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