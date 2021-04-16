Кочанова: ключевая задача белорусского председательства в СНГ - рост экономики и благосостояния граждан

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ключевая задача белорусского председательства в СНГ - рост благосостояния наших стран, заявила председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова во время пленарного заседания Межпарламентской ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств, передает корреспондент БЕЛТА.

"Межпарламентская ассамблея государств - участников СНГ - это великолепная площадка для общения, где мы можем обсудить актуальные вопросы, поучиться друг у друга, подставить плечо друг другу, и это очень важно, - сказала Наталья Кочанова. - Беларусь приняла председательство в Содружестве в 2021 году. В юбилейный год 30-летия организации это почетно и ответственно".

По ее словам, разработана концепция председательства, план, который включает порядка 100 мероприятий. "Ключевая задача белорусского председательства - обеспечение роста экономики, благосостояния и качества жизни граждан государств - участников СНГ, повышение взаимодействия в решении проблем, которые обусловлены новыми вызовами и угрозами. Пандемия внесла коррективы в жизнь, но вместе с тем не разрушила наши добрые отношения. Для этого нам необходимы новые формы и методы работы в Содружестве, чтобы адаптироваться к новым реалиям", - отметила председатель Совета Республики.

В экономической сфере внимание будет уделено продолжению работы по развитию зоны свободной торговли товарами и завершению переговоров по соглашению о свободной торговле услугами.

"Важными направлениями станут устранение барьеров на пути международных транзитных перевозок и создание единого рынка транспортных услуг. В гуманитарной области белорусское председательство сфокусируется, как и ранее, на расширении сотрудничества в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры и работе с молодежью", - подчеркнула спикер.

В год 30-летия Содружества предусмотрен блок юбилейных мероприятий. В октябре планируется проведение заседания Совета глав государств СНГ в Минске. Также пройдут "Неделя СНГ", международный конкурс военно-научных работ, научно-практические конференции, фотовыставки, медийные мероприятия. В гуманитарной области белорусское председательство сфокусируется на расширении сотрудничества в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры и работе с молодежью. "Этот год знаковый, посвящен трагической дате - 80-летию с начала Второй мировой войны. Конечно, мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить правду об этих страшных событиях и передать эту правду поколениям, которые идут за нами", - добавила Наталья Кочанова.-0-

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