Кочанова: люди нацелены на конструктивную работу по обсуждению Основного закона страны

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Люди нацелены на конструктивную работу по обсуждению Основного закона страны, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова сегодня во время встречи с гражданами по обсуждению проекта Конституции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Когда мы организовали работу общественной приемной при Совете Республики, я предполагала, что люди придут не только с вопросами, касающимися Основного закона страны, но и со своими обыкновенными, житейскими. В принципе, так и получилось. Но в большей степени то, что я сегодня услышала, - вопросы, касающиеся проекта Конституции. Я услышала, что люди нацелены на конструктивную работу по обсуждению Основного закона нашей страны", - сказала Наталья Кочанова.

По ее словам, граждане серьезно подошли к этому вопросу. "Мне больше всего импонирует, что они глубоко изучают проект Конституции и приходят действительно с интересными предложениями, причем называют конкретные статьи. Радует, что люди говорят о том, что они поддерживают политику, которая проводится в нашей стране, оценивают достижения, которые есть у нас, и говорят, что все это надо сохранить, - отметила спикер. - Это очень важно. Это то, над чем мы работали все это время, чтобы Основной закон был для нас определяющим. Ведь это то, как будут жить те, кто идет за нами, - наши будущие поколения. Поэтому, конечно, неравнодушных людей очень много, и это радует".

Во время встречи с Натальей Кочановой граждане также поднимали вопросы строительства жилья, эксплуатации жилого фонда, благоустройства населенных пунктов. "Все как обычно, собственно говоря, - подчеркнула председатель Совета Республики. - Мы договорились, что, несмотря на то, с чем придут к нам люди, мы будем их принимать и работать над вопросами, которые у них возникают, потому что это политика, которая проводится в нашей стране и которая нацелена на каждого человека. Если у человека есть вопросы, мешающие ему жить, мы должны выслушать и сделать все для того, чтобы оказать ему содействие, - несомненно, в рамках закона".

Встреча спикера с гражданами продлится до 14.00. Прием проводится лично. С 14.00 до 17.00 встречу с гражданами проведет заместитель председателя Совета Республики Леонид Заяц.

Члены Совета Республики готовы лично выслушать всех, у кого есть предложения по проекту Основного закона, и ответить на другие вопросы, волнующие граждан, каждые понедельник, среду и пятницу с 11.00 до 17.00 по адресу: г.Минск, ул.Кирова, 47.

В среду, 12 января, с 11.00 до 14.00 встречу с гражданами проведет член Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Олег Руммо, с 14.00 до 17.00 - член Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Совета Республики Наталья Якубицкая. 14 января с 11.00 до 14.00 - председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Сергей Сивец, с 14.00 до 17.00 - председатель Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Совета Республики Михаил Русый.-0-