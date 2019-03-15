Кочанова: молодежь Беларуси уважает и чтит историю своей страны

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежь Беларуси уважает и чтит историю своей страны, заявила глава Администрации Президента Наталья Кочанова, вручая паспорта юным гражданам Беларуси. Торжественная церемония состоялась в Музее современной белорусской государственности, передает корреспондент БЕЛТА.

Наталья Кочанова и Дмитрий Воронюк вручили паспорт Веронике Грабович

Главными героями торжества стали 24 школьника из всех регионов страны. Все они - отличники учебы, участники научно-практических конференций, победители и призеры республиканских соревнований, фестивалей, конкурсов, предметных олимпиад, активисты детских и молодежных общественных объединений. "Мне всегда очень приятно встречаться с ребятами. Глядя на них, я вспоминаю себя в этом возрасте и по-хорошему им завидую, потому что им довелось родиться в суверенной, независимой стране, где четко определены приоритеты, где главное - это забота о людях. Хочу отметить, что наша молодежь очень хорошая. Молодые люди проникновенно относятся к своей стране, ее истории", - сказала Наталья Кочанова.

Наталья Кочанова и Дмитрий Воронюк вручили паспорт Евгении Зинович

Наталья Кочанова и Дмитрий Воронюк вручили паспорт Ульяне Высоцкой

По ее словам, замечательно, что в Беларуси сложилась такая добрая традиция в торжественной обстановке вручать паспорта школьникам, которые проявили себя в учебе и общественной жизни. "Вручая паспорта, у нас есть очередная возможность встретиться с ребятами, услышать их и еще раз убедиться в том, что молодежная политика, проводимая в нашей стране, - правильная и выверенная", - отметила глава Администрации Президента.

Наталья Кочанова и Дмитрий Воронюк вручили паспорт Дарье Катибниковой

Наталья Кочанова и Дмитрий Воронюк вручили паспорт Арсению Шаховскому

Наталья Кочанова подчеркнула, что вручать паспорт молодому человеку, напутствуя его на взрослую жизнь, очень ответственно и волнительно. "Я просто уверена, что этот день запомнится молодым людям на всю жизнь. Будущее страны в руках молодых, поэтому нам бы очень хотелось, чтобы молодежь ценила все то, что есть в Беларуси. За небольшой в истории промежуток времени наша страна стала красивой и процветающей, она узнаваема на международной арене. Мы видим, с какой любовью и трепетом к ней относятся сами белорусы. Одним из приоритетных направлений политики государства является работа с молодежью. Президент всегда ставит серьезные задачи в этом направлении, подчеркивая его особую важность", - добавила она.

Участники церемонии

Глава Администрации Президента пожелала молодым людям дальнейших успехов в учебе, спорте, общественной деятельности. "Где бы вы ни были и куда бы ни выезжали, вы должны знать, что у вас есть своя родная земля, свой родной дом - Беларусь и вы нужны здесь. Окончив школу, получив образование и профессию, которые вы для себя выберите, вы всегда сможете здесь реализоваться, в том числе в своем родном городе, деревне, районе", - резюмировала Наталья Кочанова.

Анастасия Шемит

Вероника Грабович

Маргарита Бумбуль и Арсений Шаховский

Символично, что торжественная церемония вручения паспортов состоялась в День Конституции в Музее современной белорусской государственности. У ребят была возможность ознакомиться с экспозицией музея и изучить вехи современной белорусской истории. "Это особенный день для нас всех, - сказал кадет Полоцкого кадетского училища Станислав Морозов. - Получить паспорт из рук главы Администрации Президента в таком особом месте - большая честь".

Арсений Шаховский и первый секретарь ЦК ОО "БРСМ" Дмитрий Воронюк

Екатерина Якубенок, у которой сегодня день рождения

Мероприятия Всебелорусской акции "Мы - граждане Беларуси!", посвященной Дню Конституции, проходят по всей стране. Главный документ юным гражданам вручают руководители законодательной и исполнительной власти, общественные деятели, другие заслуженные и авторитетные люди страны.-0-

Фото Оксаны Манчук