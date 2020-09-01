Кочанова: молодежь нацелена на получение рабочей профессии, создавая блага для себя и страны

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня молодежь нацелена на получение рабочей профессии, создавая блага для себя и своей страны, заявила журналистам председатель Совета Республики Наталья Кочанова на торжественном мероприятии, посвященном началу нового учебного года и Дню знаний в Минском государственном профессиональном лицее №5 транспортного строительства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мне доводилось достаточно много общаться с людьми, которые работают в профессионально-технических учреждениях, встречаться с ребятами, которые получают эти специальности. На мой взгляд, это замечательная форма получения образования. Молодые люди, закончив это учебное заведение, получат хорошие специальности, которые, несомненно, востребованы в нашей стране. Если молодой человек захочет учиться дальше, у него такая возможность есть, если нет - будет работать по своей профессии, - сказала Наталья Кочанова. - Созданы все условия для получения профессии: хорошие мастерские, учебные классы, востребованные специальности. Педагоги - мастера своего дела. И ребята показывают хорошие результаты, участвуя в конкурсах профессионального мастерства. Я пообщалась с ними сегодня и увидела молодых людей, которые нацелены на получение профессии и хотят работать, создавая для себя блага и, конечно, для своей страны".

Председатель Совета Республики приняла участие в проведении первого тематического урока "Я вырос здесь, и край мне этот дорог", ознакомилась с музейной экспозицией и материально-технической базой учреждения образования. "Я посмотрела, как работают плотники, каменщики - ребята, которые уже получили эти специальности и остались здесь работать мастерами. Это здорово. Самое главное, чтобы это были настоящие люди, патриоты, которые любят свое дело, - отметила она. - Мы стараемся сделать все, чтобы молодежь могла учиться и работать. За такой небольшой промежуток времени мы создали независимую, суверенную страну, которой гордимся".-0-