Кочанова: мы будем делать все для того, чтобы не бросить беженцев в беде

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы будем делать все для того, чтобы не бросить беженцев в беде, однако здесь нужны уже политические решения со стороны Запада. Об этом заявила сегодня журналистам председатель Совета Республики Наталья Кочанова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беженцы, которые волей судьбы находятся на белорусско-польской границе, нуждаются в помощи и поддержке. Сегодня складывается такая ситуация, что эти люди оказались никому не нужны. По сути дела, до настоящего времени, несмотря на приезды представителей международных организаций, не приняты никакие решения. Конечно, мы продолжаем оказывать беженцам помощь - в питании, размещении, выделении теплой одежды, оказании медицинской помощи, что очень важно. Мы не делим людей на своих и чужих, и если кто-то нуждается в помощи, мы всегда будем ее оказывать. Об этом говорит и Президент. Кроме того, основополагающий приоритет нашей государственной политики - это люди", - сказала Наталья Кочанова.

Спикер обратила внимание, что по итогам последнего визита в Беларусь директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге дал высокую оценку системе здравоохранения нашей страны. "Сегодня в ситуации с беженцами наши врачи работают достаточно успешно. Они оказывают медицинскую помощь, обследуют людей, которые обращаются за оказанием медпомощи, в случае необходимости назначают лечение в стационарах. Кроме того, мы предложили вакцинировать людей, которые находятся в транспортно-логистическом центре. В очередной раз наша система здравоохранения показала свою состоятельность как системно работающий механизм", - подчеркнула она.

"Мы будем делать все для того, чтобы не бросить этих людей в беде. Однако здесь нужны уже политические решения. Мы понимаем, что этот вопрос так не разрешится. Если беженцы захотят возвратиться на родину, мы готовы оказать содействие. Однако эти люди говорят, что нацелены поехать туда, где находятся их родственники, куда их приглашали. Уже третью неделю они находятся в неопределенной ситуации, и, на мой взгляд, Западу уже пора повернуться к решению этой проблемы и урегулировать возникший конфликт", - считает спикер.

Наталья Кочанова напомнила слова главы государства, прозвучавшие в интервью британской медиакомпании Би-би-си. "Когда случился конфликт в Украине, мы приняли 160 тыс. беженцев, создали ровно такие же условия, как и для белорусских граждан, обеспечив их работой, жильем. Многие люди остались в нашей стране и живут сегодня здесь, - отметила она. - Люди с Ближнего Востока по разным причинам хотят попасть в Евросоюз. На белорусско-польской границе находятся целые семьи, кто-то из них в том числе стремится получить в Европе квалифицированную высокотехнологичную медицинскую помощь. Нужно дать беженцам гуманитарный коридор и обеспечить тем, что они хотят, - попасть в ту страну пребывания, куда они нацелены поехать. Разве сегодня человек не вправе решать свою судьбу таким образом? Конечно вправе".-0-

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