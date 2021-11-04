Кочанова: мы должны быть едины в своем стремлении сохранить нашу страну, традиции и менталитет

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы должны быть едины в своем стремлении сохранить нашу страну, традиции и менталитет. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова в интервью газете "СБ. Беларусь сегодня", сообщает БЕЛТА.

"Год народного единства с завершением 2021-го не закончится. Пусть 2022-й будет посвящен другой тематике. Я убеждена: народное единство сохранится. Ведь это именно то, что должно быть в нашей жизни всегда. И то, что помогает выжить в любой ситуации. На это не раз обращал внимание глава нашего государства: когда есть мощный стержень единства нации, ей все по плечу", - сказала Наталья Кочанова.

Спикер отметила, в текущем году нам пришлось жить и работать в очень непростых условиях. "Вызовами для нашего экономического развития стали нестабильность на мировых рынках, непрекращающиеся попытки политической и экономической изоляции Беларуси. Все это заставило нас взглянуть по-новому на многие привычные ранее вещи. И мы увидели, кто есть кто. Узнали, какие страны не готовы ни при каких условиях к конструктивному диалогу с нами. Хотя бы потому, что у них - собственные геополитические планы, в которые самодостаточная Беларусь никак не вписывается. Но одновременно мы убедились и в том, что в этом мире мы не одни. Что есть те, кто разделяет наши взгляды и мировоззренческие ценности - отстаивает порядочность и честность в отношениях, действует в интересах своих народов, стремится к построению органичного глобального мира и безопасности в нем, - подчеркнула она. - Мы посмотрели друг на друга - и увидели, что преобладающее большинство наших граждан здраво оценивают ситуацию вокруг нашей страны. Мы вновь убедились в правильности выбранного политического курса. И с удвоенной силой ощутили чувство благодарности национальному лидеру - нашему Президенту - за ту страну, которую мы построили под его руководством и которую смогли сохранить благодаря его политической воле, мудрости и дальновидности".

Наталья Кочанова подчеркнула, нет ни малейших сомнений в том, что для сохранения своего суверенитета мы должны быть едины. "И речь не о монолитном единомыслии. Мы должны быть едины в своем стремлении сохранить нашу страну, наши традиции и менталитет - и жить в соответствии с ними. Именно это определяет нас как народ, как нацию", - констатировал она.

Спикер обратила внимание, что сегодня фальсификация истории и подмена реальных событий в интересах отдельных зарубежных государств или групп влияния превратились в информационное оружие для ведения гибридных войн. "По сути, ныне выстраивается новая виртуальная история развития человечества, в которой не остается места исторической правде. Причем наиболее опасным является стремление захватить сознание населения, изменить исторический код ряда государств, в числе которых, к сожалению, оказалась и наша страна. Поэтому сегодня очень важно проявлять инициативу в деле защиты исторического наследия - не замалчивать факты белорусской истории, оберегать ее от манипулирования, а историческую правду - от искажения. Только так мы сможем противостоять попыткам расколоть нашу нацию и сохранить суверенитет нашего государства, - добавила председатель Совета Республики. - Убеждена: Беларусь и впредь должна оставаться исторической Родиной для всех белорусов мира".-0-