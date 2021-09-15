Кочанова: мы должны сделать все, чтобы такая единая страна и единый народ были всегда

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Национальном историческом музее открылась выставка "17 сентября - День народного единства" в рамках республиканского музейного проекта, посвященного Дню народного единства. Участие в мероприятии приняла председатель Совета Республики Наталья Кочанова, передает корреспондент БЕЛТА.

Что за праздник и будет ли он выходным. Беларусь 17 сентября впервые отметит День народного единства Предложения учредить данный праздник прозвучали в феврале текущего года на VI Всебелорусском народном собрании. Именно в этот день - 17 сентября - в 1939 году начался Польский поход Красной армии, в результате которого произошло воссоединение Западной Беларуси и БССР.

"Я искренне рада приветствовать всех на этой замечательной выставке, которая посвящена воссоединению Западной и Восточной Беларуси. Ведь именно тогда, в сентябре 1939 года, наша страна приобрела территориальную целостность и наш народ был объединен. Поэтому, конечно, это знаковое событие в жизни нашей страны и очень символично, что эта выставка проходит в преддверии праздника, который мы будем отмечать впервые, - Дня народного единства. И как правильно вчера сказал Президент на вручении государственных наград: если бы не было того дня, не было бы сегодня нашей страны. И подтверждение тому - те исторические документы, которые представлены на этой выставке", - сказала Наталья Кочанова.

По ее словам, очень важно, что такие выставки сегодня развернуты по всей стране, во всех областных центрах. Как и то, что эта экспозиция будет постоянно действующей на протяжении года - Года народного единства. "Мы должны знать историю своей страны, ведь без истории, без прошлого нет будущего. И мы должны знать самое главное - историческую правду. Вот что важно. И мы должны об этом говорить. Мы должны помнить свои корни, свою историю. Мы должны сделать все, чтобы такая единая страна и единый народ были всегда. Чтобы в такой прекрасной стране, в которой живем сегодня мы, жили те поколения, которые идут за нами, - отметила спикер. - Мы продолжим нашу работу за круглым столом. Мы обсудим сегодня эти вопросы, которые очень важны для нашей страны. Особенно сегодня, когда мы чувствуем давление на нашу страну. Мы должны сделать все, чтобы те традиции, которые были заложены нашими предшественниками, старшими поколениями, которые отстояли когда-то свободу и независимость нашей страны, были продолжены с честью и достоинством".

В соответствии с указом Президента от 7 июня 2021 года № 206 в Беларуси учрежден государственный праздник - День народного единства. Этот день стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, который против его воли был разделен в 1921 году по условиям Рижского мирного договора.

Национальным историческим музеем и областными музеями подготовлен республиканский музейный проект, посвященный Дню народного единства. Экспозиции исторического и областных музеев представлены во время церемонии открытия посредством телемоста, организованного при содействии Белтелерадиокомпании и Министерства связи и информатизации.

Материалы выставки "17 сентября - День народного единства", которая экспонируется в Национальном историческом музее, освещают вопросы освободительной борьбы в Западной Беларуси, деятельность Коммунистической партии Западной Беларуси, Белорусской крестьянско-рабочей громады, Коммунистического союза молодежи Западной Беларуси. Члены этих организаций, активно выступающие за объединение Западной Беларуси с БССР, подвергались преследованиям и арестам, о чем говорят многочисленные документы и фотографии. В отдельной витрине представлен комплекс видного политического деятеля Западной Беларуси Сергея Притыцкого. На выставке экспонируется единственный легальный печатный орган Белорусской крестьянско-рабочей громады "Маланка", а также многочисленные плакаты, транспаранты, листовки, рассказывающие о политической ситуации того времени в Западной Беларуси.

Ряд материалов посвящен быту белорусских крестьян, Товариществу белорусской школы, культуре и образованию. Представлены школьные учебники, тетради, фотографии, документы, свидетельствующие о том, что к 1939 году в Западной Беларуси не было ни одной белорусской школы.

Своеобразным акцентом экспозиции является живописное полотно, созданное белорусскими художниками Исааком Давидовичем и Евгением Тихоновичем. На нем запечатлено важное событие в истории Беларуси - заседание Народного собрания в Белостоке, которое законодательно закрепило вхождение Западной Беларуси в БССР.

Наряду с материалами из собрания Национального исторического музея на выставке представлены уникальные документы из Национального архива Республики Беларусь. В выставке также принимают участие Музей истории города Минска, коллекционер Владимир Лиходедов и другие. Кроме того, в музее организован круглый стол "День народного единства как символ консолидации белорусского народа".-0-