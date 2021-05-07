Кочанова: мы ответственны за передачу следующим поколениям святой памяти о военных событиях

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова совместно с сенаторами возложила сегодня цветы к стеле "Минск - город-герой", передает корреспондент БЕЛТА.

В преддверии празднования Дня Победы Наталья Кочанова и члены Совета Республики почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны.

"Для нас этот праздник святой, и мы всегда встречаем его с чувством гордости за свой народ, свою страну, за наши старшие поколения, которые отстояли для нас свободу. Конечно, и с чувством ответственности, которая лежит на нас за то, чтобы мы передавали эту святую память о тех страшных событиях поколениям, которые идут за нами. Кроме того, с чувством радости, что над нашей Беларусью - мирное небо", - отметила Наталья Кочанова.

По ее словам, нельзя забывать о страшных военных событиях. "Очень хотелось бы, чтобы каждый человек на нашей земле осознавал: самое главное в жизни - это мир. Мы безмерно благодарны ветеранам, тем людям, которые в те жуткие дни отстояли независимость нашей страны. Низкий им поклон. Мы должны об этом помнить. Беларусь помнит, и мы это помним", - добавила председатель Совета Республики.-0-

Фото Андрея Покумейко