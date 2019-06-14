Кочанова: на контроле осталось 102 обращения из 2,5 тыс. поступивших к "Большому разговору с Президентом"

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из 2,5 тыс. обращений, поступивших во время "Большого разговора с Президентом", осталось решить чуть более ста. Об этом сообщила журналистам глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова, передает корреспондент БЕЛТА.
"Из всех обращений, которые поступили (а это 2,5 тыс.), у нас на контроле осталось 102, - сказала Наталья Кочанова. - Анализ, который мы провели, показал, что порядка 40% вопросов касались компетенции местных органов власти, а около 40% вопросов относились к республиканским органам власти".
При этом она обратила внимание, что Администрация Президента не просто направляла вопросы в нижестоящие структуры, но и контролировала их решение. "После того, как мы получали ответы, зачастую выезжали, мониторили ситуацию и проверяли. Во многом решения были приняты быстро и оперативно", - отметила Наталья Кочанова.
Конечно, решение многих вопросов, особенно относящихся к компетенции республиканских госорганов, потребовало немалых сроков, констатировала глава Администрации. "Они касались законодательных актов, совершенствования какой-то системы. Поэтому остался небольшой процент обращений", - пояснила она. Наталья Кочанова заверила, что они останутся на контроле и будут рассмотрены в установленном порядке.
Глава Администрации Президента также отметила, что, присылая вопросы Президенту, люди писали не только о личных проблемах, но и высказывались о положении дел в конкретном регионе. Анализ показал, что каждую область волнуют разные сферы. Например, в Витебской области было больше вопросов о ремонте дорог, благоустройстве территорий. Жителей Могилевской области интересовали вопросы, связанные с трудоустройством и социальной защитой.
"Уже по тем обращениям, которые поступали и сейчас поступают (ведь эта работа непрерывная), можно даже дать оценку работе на местах, - добавила Наталья Кочанова. - Эта акция показала, что у людей есть вопросы, которые они и задавали главе нашего государства. Подтвердилась истина, что люди доверяют нашему Президенту и стараются вынести такие вопросы именно на его рассмотрение".
Как сообщалось, во время подготовки и проведения "Большого разговора с Президентом" на имя главы государства поступило около 2,5 тыс. обращений. В том числе около 2 тыс. - от читателей БЕЛТА во время акции "Ваш вопрос Президенту", которая проходила 27-28 февраля. В соответствии с поручением Александра Лукашенко работа по рассмотрению обращений находится на особом контроле в Администрации Президента.-0-
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