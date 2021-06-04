Кочанова: надо больше рассказывать людям о проводимой на местах работе

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Надо больше информировать людей о проводимой на местах работе, о решаемых проблемах. Тогда будет меньше вопросов от населения и спекуляций. Об этом заявила сегодня председатель Совета Республики Наталья Кочанова на выездном расширенном заседании Президиума Совета Республики на тему "Об эффективности и результатах работы Минского райисполкома, Минского районного Совета депутатов с обращениями граждан и юридических лиц в 2020 году и за пять месяцев 2021 года", передает корреспондент БЕЛТА.

Открывая заседание, Наталья Кочанова пояснила, что Минский район выбран по той причине, что он самый большой в столичном регионе и имеет свою специфику из-за близости к Минску. Накануне она сама и другие сенаторы провели выездные приемы в разных сельсоветах и убедились, что примерно 70% поступающих вопросов могут и должны решать местные органы власти. При этом ей прием понравился тем, что люди приходили в том числе с предложениями, идеями. Например, порадовала работа объединения отцов, которые занимаются еще и с ребятами, воспитываемыми в неполных семьях (матерями). Есть смысл подумать о создании общественного объединения.

"Во главе всего - человек. Нужно уметь работать с людьми, уметь слушать и слышать человека, его запросы. Успех работы любого руководителя на любом уровне, вплоть до предприятий, зависит от этого, - подчеркнула глава Совета Республики. - От того, как складывается работа с обращениями граждан на местах, зависит отношение людей к власти в целом".

Для того, чтобы обеспечить такую эффективность, на заседание приглашены и сенаторы, и депутаты Палаты представителей, и областного Совета депутатов, и руководители предприятий. И Наталья Кочанова обратилась к ним с просьбой делиться предложениями по внесению изменений в закон "Об обращениях граждан" и другими инициативами. И они прозвучали.

Например, для решения проблемы качества питьевой воды в небольших деревнях устанавливать станции обезжелезивания нецелесообразно. Но есть уже разработки установок, которые встраиваются в колодцы. Осталось пройти сертификацию. "Конечно, если это поможет решить проблему, это наше дело чести - помочь разработчикам внедрить это в производство и в жизнь", - отметила Наталья Кочанова.

В целом же она придерживается той точки зрения, что должно еще больше инициатив исходить от депутатов, которые ближе всего к людям. "Роль депутатского корпуса может быть более знаковой в работе с обращениями граждан", - сказала она.

Всего в минувшем году в Минский райисполком поступило 5146 обращений граждан (на 17% больше, чем в 2019-м) и 7119 - юридических лиц (на 4% больше). Существенный рост обращений в управление экономики (на 20%) обусловлен вступлением в силу указа №143 "О поддержке экономики". Юридические лица и ИП просили предоставить льготы по уплате сумм налога на недвижимость и земельного налога.

В целом большинство прошлогодних обращений в райисполком касалось вопросов землеустройства и землепользования (2885), архитектуры и строительства (1272), ЖКХ (387), сельского хозяйства (186). Чаще всего проблемы в сфере ЖКХ поднимались в обращениях жителей Боровлянского, Мачулищанского, Колодищанского, Новодворского сельсоветов и Заславля.

Повторных жалоб стало меньше (48, снижение на 20% к 2019 году). Основная их тематика - архитектура и строительство, защита прав потребителей, землеустройство и землепользование, деятельность садовых товариществ и т.д. К слову, всплеск обращений по теме архитектуры и строительства обусловлен общественным обсуждением генплана агрогородка Колодищи. Также жители Боровлянского сельсовета направляли обращения по вопросу соответствия генплану деревни Боровляны строительства там детского сада - средней школы.

Вместе с тем стало меньше обращений по вопросам строительства детских учреждений образования. Потому что в 2020 году введена в эксплуатацию школа на 1020 мест в деревне Копище и 8 новых детских садов. Еще несколько объектов в стадии строительства.

"Можно сказать, идет тенденция к росту электронных обращений. В письменном виде направляют, наверное, те, кто не имеет выхода в сеть или не пользуется интернетом", - добавил председатель Минского райисполкома Владимир Юргевич.

Он также показал обновленные помещения службы "Одно окно", где обеспечены безбарьерная среда, удобство подачи заявлений, ожидания, формирование электронной очереди и т.д. По его словам, больше всего запросов в службу связано с получением данных и документов при строительстве жилья, другими вопросами жизнеобеспечения. Много обращений по поводу использования средств семейного капитала.

Кроме того, в 2020 году в райисполком из вышестоящих органов поступило 1631 обращение (на 19% больше, чем в 2019-м), что связано с несвоевременным реагированием на проблемы людей, принятием локальных решений системных вопросов.

За пять месяцев этого года в райисполком поступило 497 письменных обращений (сокращение на 21% к аналогичному периоду прошлого года), 987 электронных (рост 31%), из вышестоящих организаций - 622 (минус 9%), повторных - 12 (минус 47%).

То, что обращения граждан не прекращаются, несмотря на отлаженность работы с ними, Наталья Кочанова не считает каким-то сбоем в системе. "Это жизнь. Люди обращались и будут обращаться по разным вопросам к представителям органов власти, руководителям организаций, избежать этого невозможно, - убеждена она. - Наша задача - решать поступающие вопросы быстро и эффективно на местах. И можно совершенствовать формы работы с людьми".

Глава Совета Республики считает, что уже очень многое для комфортной жизни людей сделано, но не всегда это замечается. "Надо очень четко работать с людьми, разъяснять, больше информировать о том, что делается в их районе, городе по наведению порядка, капитальному или текущему ремонту жилфонда, по функционированию системы здравоохранения, образования. Когда человек информирован, у него меньше возникает вопросов и меньше спекуляций на этом", - сказала она.

Такие выездные заседания президиума будут продолжены.-0-