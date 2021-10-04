Кочанова: нам надо привлечь в госаппарат опытных специалистов и перспективную молодежь

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нам надо привлечь в государственный аппарат опытных специалистов и перспективную молодежь. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на открытии шестой сессии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"На весенней сессии мы уже одобрили пакет законопроектов, направленных на укрепление суверенитета нашей страны, защиту конституционного строя и территориальной целостности. На прошлой неделе при обсуждении проекта новой Конституции на расширенном заседании Конституционной комиссии Президент определил четкий алгоритм действий по доработке Основного закона. Перед референдумом этот проект еще раз рассмотрит Конституционная комиссия. В целях противодействия подрыву политической стабильности, гражданского мира и общественной безопасности, для защиты национальных интересов, прав граждан и субъектов хозяйствования подготовлены изменения в Уголовный кодекс, устанавливающие ответственность за призывы к ограничительным действиям против нашей страны, санкциям, - сказала Наталья Кочанова. - Ответом на политику двойных стандартов Евросоюза в отношении Беларуси является законопроект "О приостановлении действия Соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения". Призываю членов Совета Республики и впредь действовать согласно национальным интересам".

По словам спикера, для решения столь важных и сложных задач на современном этапе, безусловно, нужны высококвалифицированные кадры. "На это направлен законопроект "О государственной службе". Нам надо привлечь в государственный аппарат опытных специалистов и перспективную молодежь - надежных людей и настоящих патриотов своего Отечества", - отметила председатель Совета Республики.

Наталья Кочанова подчеркнула, что значительное место на осенней сессии займет блок экономических вопросов. "Нам предстоит рассмотреть проект республиканского бюджета на 2022 год. Совет Республики будет и далее продвигать базовые принципы. Это социальная направленность бюджетных расходов, повышение финансовой самостоятельности регионов, полное и своевременное обслуживание госдолга. В увязке с бюджетом будут рассмотрены поправки в Налоговый кодекс. Мы должны понимать, что социальная защищенность не должна превращаться в сплошное льготирование. Для этого необходимо выработать меры по оптимизации бюджетных расходов и налоговых льгот. Прошу всех сенаторов неформально подойти к рассмотрению пакета бюджетных законопроектов и внести свои предложения. Считаю, что этот вопрос целесообразно предварительно обсудить на расширенном заседании Президиума Совета Республики", - констатировала она.

Особое внимание будет уделено новой редакции Кодекса об образовании. "В ходе Республиканского педагогического совета Президент указал на недопустимость рассмотрения образования как сферы услуг. Образование - оплот белорусской государственности и социально значимая отрасль экономики. Расставленные акценты должны быть проработаны членами Совета Республики и учтены в законопроекте, - пояснила спикер. - Эффективным механизмом повышения качества законодательства является экспертный совет, созданный по поручению Президента при Совете Республики. Результаты его деятельности показывают, что некоторым проектам недостает комплексности и системности, надлежащего прогнозирования последствий их принятия и воздействия на общество. В целях исключения в процессе правоприменения негативных социальных, правовых, экономических и иных последствий главе государства направляются соответствующие заключения. Такой принципиальный и взвешенный подход к оценке законодательных новаций будет продолжен".

Наталья Кочанова добавила, что в настоящее время идет формирование плана подготовки законодательных актов на следующий год. "В него будут включены не только законопроекты, но и проекты указов Президента. Как видите, область планирования расширяется. Следует сконцентрировать внимание на вопросах защиты информации, кибербезопасности и цифровизации, предотвращении информационных угроз. На совещании с руководством Администрации Президента глава государства сделал акцент на кодификации законодательства, поручил проработать вопрос о концептуализации правовой политики Республики Беларусь. Совету Республики необходимо в ближайшее время включиться в решение этих задач", - констатировала она.-0-