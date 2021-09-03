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03 сентября 2021, 15:38

Кочанова: назрела необходимость принятия закона о работе товариществ собственников

Наталья Кочанова
Наталья Кочанова
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3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова с выездом на место рассмотрела коллективное обращение жильцов дома №80 по улице Неманской в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Долевое строительство объекта началось в 2011 году. Из-за проблем с финансированием затягивались сроки строительства, было около пяти подрядчиков. В конечном счете ситуация попала в поле зрения Президента и было поручение завершить работы до 1 января 2015 года. Для этого было принято решение поделить объект на два пусковых комплекса: жилую и административную части. В результате в конце 2014 года был подписан акт ввода в эксплуатацию жилой части. Однако благоустройство дворовой территории, недостроенная административная часть, паркинг на 106 мест так и остались недостроенными, - рассказал житель дома Сергей Новиков. - Паркинг регулярно заливается водой, в нем разрушаются стены и сваи. Ежегодно здесь происходят пожары, взламываются входы, по цоколю могут ходить дети и люди без определенного места жительства. В итоге опрос по строительству нашего дома повторно попал в доклад главе государства. В 2019 году на личном приеме Натальи Кочановой была обозначена наша проблема, она активно подключилась к ее решению. В результате был частично сделан ремонт, ограничен доступ в недостроенную часть помещений, благоустроена территория".

Жители дома высоко оценивают проведенное на дворовой территории благоустройство. "Для этого подключилась администрация района, вместе с жильцами навели порядок на дворовой территории, и очень важно, что к этой работе подключались жители. Это дом, который построили люди за собственные средства, здесь функционирует товарищество собственников, частная компания обслуживает здание, поэтому надо поддерживать эту красоту в надлежащем состоянии, - отметила Наталья Кочанова. - Без государственных структур, к сожалению, эти проблемы решались очень долго. Практически годы люди не могли разобраться. Вопросы решились достаточно быстро только после обращения в государственные органы".

Подобные проблемы, уверена председатель Совета Республики, необходимо держать на контроле местным органам власти. "Эти вопросы серьезные. Мы видим, все, что касается дворовых территорий, здесь порядок навели, а в подвале ситуация складывается обратным образом. Там имеет место подтопление, есть мусор - это то, что надо было устранить руководителю товарищества собственников совместно с людьми, которых нужно было привлечь к работе. Вопрос по недостроенным объектам, которые есть в этом доме, надо решать быстро и оперативно. Тут нужно навести порядок, и это будем держать на контроле", - подчеркнула спикер.

"В настоящее время изучается нормативно-правовой акт, который предложил Мингорисполком, по функционированию товариществ собственников в стране. Их стало достаточно много, и люди вправе выбирать сами, кто будет обслуживать их жилой дом: либо частная компания, либо за собственные средства, либо это будет государственное учреждение жилищно-коммунального хозяйства. Однако от жителей поступает очень много жалоб и претензий к работе товариществ собственников, - сказала Наталья Кочанова. - Поэтому сегодня мы рассматриваем вопрос о том, на каком этапе должны подключаться местные органы власти, чтобы своевременно решать вопросы некачественного функционирования и работы таких товариществ, которыми недовольны жители. Складывается ситуация, когда часть жителей говорит о том, что их устраивает работа председателя, а другая - что есть нарушения и проблемы. Поэтому я в очередной раз убедилась, что в принятии такого акта уже назрела необходимость".

Жители дома выразили благодарность представителям власти за понимание, небезразличие к проблемам и готовность помочь их решить.-0-

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