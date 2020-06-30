Кочанова: необходимо активизировать международное сотрудничество в сфере местного самоуправления

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентариям необходимо активизировать международное сотрудничество в сфере местного самоуправления, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на закрытии второй сессии верхней палаты белорусского парламента, передает корреспондент БЕЛТА.

"В сессионный период мы впервые приняли участие в брифингах высокого уровня, организованных американскими парламентариями. По поручению Президента проведен ряд встреч с руководством Европейского бюро и делегацией Всемирной организации здравоохранения, обсуждены эффективные пути преодоления пандемии и способы минимизации ее последствий. Позиция Национального собрания была представлена на заседаниях Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности и ее Постоянной комиссии по политическим вопросам и международному сотрудничеству", - рассказала Наталья Кочанова.

Проведены встречи по вопросам развития взаимодействия с парламентами США и Канады, Узбекистана, Финляндии, Словакии. "В текущем году предполагается переход полномочий сопредседателя от Азербайджана к Беларуси в Конференции местных и региональных властей стран "Восточного партнерства". Мы должны использовать эту возможность для активизации сотрудничества с Европейским союзом в сфере местного самоуправления. Это позволит нам объективно представлять информацию о нашей стране, работе органов власти, жизни людей, а также изучать зарубежные опыт и лучшие практики в самоуправлении", - сказала спикер.

Наталья Кочанова отметила, что сегодняшнее заседание проходит в День международного парламентаризма, и выразила уверенность, что сенаторы и далее будут вносить весомый вклад в развитие межпарламентского сотрудничества, способствовать решению актуальных проблем современности. Она также напомнила, что с 23 по 25 сентября в Минске пройдет VII Форум регионов Беларуси и России. Его тема - "Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России". Работа по подготовке форума осуществляется в тесном взаимодействии с Советом Федерации Федерального собрания Российской Федерации. "Необходимо, чтобы это важное мероприятие прошло на высоком организационном уровне и способствовало дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества Беларуси и России", - добавила спикер.-0-