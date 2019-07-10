Кочанова: необходимо активнее поддерживать талантливую молодежь

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси необходимо активнее поддерживать талантливую и одаренную молодежь. Об этом глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова заявила сегодня во время приема граждан в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Жительница деревни Николаевка-2 Ирина Тимощенко попросила главу Администрации принять участие в судьбе своих 11-летних тройняшек. Юные музыканты неоднократно становились лауреатами международных конкурсов и были представлены на соискание стипендии специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи.

Заместитель генерального прокурора Беларуси Александр Лашин и глава Администрации Президента Наталья Кочанова во время приема

В этом году ребята попробовали поступить в гимназию-колледж искусств имени И.О. Ахремчика. По словам мамы, они достойно выдержали экзамены по специальности, кроме сольфеджио, которое не преподается на столь высоком уровне в обычной музыкальной школе, что и подвело детей. Ирина Тимощенко обращалась за помощью в Министерство образования с просьбой выделить в качестве исключения дополнительные места для ее детей, однако в ведомстве сослались на правила приема, большой конкурс и ответили отказом. Тогда искать поддержку женщина стала в Администрации Президента, поскольку убеждена, что государство должно прилагать максимум усилий для поддержки талантливой молодежи. "Кого-то заставляют из-под палки учиться, а мои дети хотят, они готовы. Надо дать им зеленый свет, чтобы они почувствовали, что не зря работали все эти годы", - эмоционально высказалась женщина.

"Может, и правда, завтра это будут очередные композиторы, которыми будет гордиться вся страна. То, что вы говорите, - абсолютная правда: почему мы больше не открываем таких заведений, если есть желающие? Надо открывать. Пусть дети лучше тут учатся, занимаются музыкой, творчеством, иначе подрубим крылья - и все. Поддерживать талантливую, одаренную молодежь мы должны", - подчеркнула Наталья Кочанова.

Заместитель министра образования Раиса Сидоренко и глава Администрации Президента Наталья Кочанова во время приема

Глава Администрации Президента заверила, что в этом вопросе будет поручено детально разобраться министрам образования и культуры. Если не удастся выделить дополнительные места в этой гимназии-колледже, будут рассмотрены другие подобные учебные заведения в Минске и изучена возможность предоставления ребятам общежития. Наталья Кочанова также обратила внимание на необходимость поддержки многодетных семей, но вместе с тем предупредила, что вопрос с поступлением тройняшек не должен решаться в ущерб интересам других талантливых детей. "Мы этот вопрос со всех сторон изучим. Если будет возможность взять детей дополнительно - это одна ситуация. Если будет стоять вопрос о том, что нужно будет кому-то уступить, это будет нечестно", - пояснила она.

На прием к Натальей Кочановой записались более 20 человек. Однако желающих лично встретиться с главой Администрации Президента, чтобы рассказать о своих проблемах и найти поддержку, оказалось гораздо больше. Люди высказывались о ситуации в бизнес-среде, поднимали проблемы в сферах медицины, жилищно-коммунального хозяйства, строительства. На встречу пришли также матери, чьи сыновья были осуждены по ст.328 Уголовного кодекса Беларуси.

Записались на прием к Наталье Кочановой и представители цыганской диаспоры из Могилева. Среди прочего их интересовали вопросы трудоустройства, возможная поддержка при ведении фермерского хозяйства. Соответствующие меры уже принимаются на уровне Могилевского облисполкома. Кроме того, представители диаспоры поблагодарили главу Администрации за недавнюю встречу в Могилеве и выразили признательность Президенту за то, что не остался равнодушен к их проблемам.-0-

Фото Максима Гучека