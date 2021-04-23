Кочанова: необходимо грамотно подходить к реализации программ по развитию регионов

23 апреля, Славгород /Корр. БЕЛТА/. Необходимо грамотно подходить к реализации программ по развитию регионов. Такое мнение высказала председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время заседания Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

"Глава государства Александр Лукашенко принял абсолютно правильное решение по развитию регионов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Мы встречались с людьми на тех объектах, которые посещали, - и они высказывали благодарность за то, что сделано со стороны государства и правительства. Благодарили Президента - за принятые программы по поддержке и развитию этих регионов. Люди с большим удовольствием говорят о том, что делается много и правильно, - отметила Наталья Кочанова. - Какие бы хорошие программы и законы ни принимались, но многое зависит от того, как они реализуются. Необходимо грамотно и рационально подходить к их реализации".

Один из важных вопросов, который рассматривался на заседании совета, - работа местных органов власти. "Мы приехали сюда для того, чтобы рассмотреть работу местных органов власти по реализации этих программ. То, что мы увидели сегодня в Славгороде, конечно, заслуживает всякой похвалы. Здесь не только осваиваются средства, которые выделяются на развитие, но и открываются производства - это очень важно. Здесь строится филиал нашего известного предприятия "Красный пищевик", который даст людям работу, а это более 100 рабочих мест. Построен новый детский сад. И очень важный показатель, что здесь прирастает рождаемость. Демографическая безопасность - одна из приоритетных задач для нашего государства. А здесь как раз все в комплексе реализовывается благодаря тем программам и решениям, которые приняты ранее", - отметила Наталья Кочанова.

"В Могилевской области чувствуется хозяйский подход ко всему. За непродолжительное время мы видим, как завершается строительство объектов, которые стояли десятилетиями. Председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц отметил, что к 7 ноября в Могилеве будет завершен объект, который очень нужен областному центру, - здесь более 160 тыс. населения и не было достойного спортивного комплекса, - подчеркнула председатель Совета Республики. - Мы увидели в Славгороде благоустройство Голубой криницы - это туристический центр. Его обустроили и он будет приносить дивиденды в экономику района, Могилевской области и страны в целом. Везде нужен хозяйский подход - четко выверенный и рациональный".

Леонид Заяц

Как отметил председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц, в состав юго-восточного региона входит семь районов Могилевской области. И Славгородский район - один из них. "Президент поставил перед облисполкомом, правительством задачи по развитию этой территории. В состав юго-восточного региона входит ряд районов, которые пострадали в результате аварии на Чернобыльской АЭС. С 2016 по 2020 год юго-восток существенно добавил в своем развитии. Вложено немало финансовых средств в реальный сектор экономики, - рассказал губернатор. - Увеличилась выручка от реализации продукции в два раза, в 1,7 раза возросла заработная плата. К тому же выросли показатели производства молока. За 2020 год юго-восток прирос в 1,4 раза по производству зерна, в 1,7 - рапса. Юго-восток обеспечил рост денежной выручки, увеличил производительность в 1,2 раза по сравнению с 2019 годом".

По словам председателя облисполкома, принимаются дополнительные меры для улучшения социальной составляющей районов. "В Костюковича, к примеру, завершается строительство Дома культуры, в Хотимске планируем построить плавательный бассейн, в Черикове отремонтировали школы. На контроле и медобслуживание. Та база, которая есть, будет совершенствоваться. В Костюковичском и Краснопольском районах практически завершена газификация агрогородков. Президент поставил задачу обеспечить в ближайшем пятилетии уровень жизни людей юго-восточных территорий не ниже, чем средний по Могилевской области", - подчеркнул Леонид Заяц.-0-

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