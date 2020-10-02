Кочанова: необходимо максимально использовать интернет для общения с людьми

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутатам всех уровней необходимо максимально использовать возможности интернета для общения с людьми, заявила на открытии четвертой сессии Совета Республики седьмого созыва спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Важнейшим приоритетом нашей деятельности является работа с населением и обращениями граждан. Это направление на данном этапе развития страны приобретает особую актуальность. В межсессионный период членами Совета Республики рассмотрено более тысячи обращений, а за девять месяцев - более трех тысяч. В последнее время поступает большое количество обращений, в которых граждане поддерживают Президента и проводимый им курс государственной политики", - рассказала Наталья Кочанова.

При этом, как показывает практика, члены Совета Республики зачастую оказываются последней инстанцией, где людям реально помогают в решении этих проблем. "А ведь они должны решаться органами власти и депутатами на местах. Хочу напомнить, что местные Советы депутатов - это связующее звено между властью и народом. Полномочий у них достаточно. Однако депутаты пользуются ими иногда робко. Социальные сети не всегда задействуются для общения с людьми. Именно поэтому на современном этапе чрезвычайно важно продолжить совершенствование форм и методов работы местных Советов депутатов с населением. Депутатам всех уровней необходимо максимально использовать возможности интернет-пространства", - отметила спикер.

Наталья Кочанова подчеркнула, что следует активизировать, а возможно, переформатировать деятельность органов территориального общественного самоуправления. "Эти вопросы останутся в центре внимания Совета по взаимодействию органов местного самоуправления и Президиума Совета Республики", - добавила она.-0-