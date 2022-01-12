Кочанова: необходимо укреплять силы ОДКБ

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимо укреплять силы Организации Договора о коллективной безопасности. Таким мнением с журналистами поделилась председатель Совета Республики Наталья Кочанова сегодня во время диалоговой площадки на Минском подшипниковом заводе по обсуждению проекта изменений и дополнений в Конституцию, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Беларуси с глубокой тревогой восприняли события, произошедшие в дружественном Казахстане. Ситуация, которая складывалась в стране, жуткая. Страшно было наблюдать за страданиями народа. В мирное время гибли люди, дети. Как активный участник Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), мы откликнулись на просьбу президента Казахстана помочь стабилизировать обстановку в стране. В трудную минуту мы оказались рядом. Наши миротворцы ехали туда не воевать, а защищать народ, помогать в охране важных объектов, например аэродромов. Мы справились. Это урок для остальных, ситуация, которая показывает, что мы всегда будем вместе. Считаю, что необходимо укреплять силы ОДКБ", - сказала Наталья Кочанова.

По ее словам, государства, входящие в состав ОДКБ, должны вместе решать важные и сложные задачи, которые у них возникают, поддерживать и помогать друг другу. "Вместе с этим, получив помощь, каждая страна после разберется со своими внутренними проблемами самостоятельно. Уверена, что мудрый казахстанский народ справится", - подчеркнула Наталья Кочанова.

На диалоговой площадке председатель Совета Республики ознакомит сотрудников Минского подшипникового завода с проектом изменений и дополнений в Конституцию, ответит на их вопросы, примет к вниманию конструктивные предложения.-0-

Фото Сергея Шелега