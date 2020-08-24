Кочанова: ни одно обращение граждан не должно остаться без надлежащего рассмотрения

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ни одно обращение граждан не должно остаться без надлежащего рассмотрения, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время заседания Президиума верхней палаты парламента по итогам работы с обращениями граждан в первом полугодии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Ни одно обращение граждан, поступающее в Совет Республики, не должно остаться без надлежащего рассмотрения. Среди поступающих в Совет Республики обращений граждан нет и не будет направленных "не по компетенции". Каждое обращение, поступающее в Совет Республики, должно быть рассмотрено надлежащим образом. Если люди не будут находить ответы на волнующие их вопросы, они потеряют доверие к власти", - сказала Наталья Кочанова.

В первом полугодии Советом Республики рассмотрено более 2 тыс. обращений. Наибольшее количество письменных обращений в первом полугодии поступило из Минска (550), наименьшее - из Гродненской области (53).

За семь месяцев деятельности Совета Республики седьмого созыва в верхнюю палату парламента поступило около 2,5 тыс. обращений. Что касается тематики, то на протяжении последних лет она остается неизменной: это вопросы, касающиеся ЖКХ, землеустройства и землепользования, социального и пенсионного обеспечения, здравоохранения, строительства, налогообложения.

На особом контроле - организация личных приемов как в регионах, так и в Совете Республики, а также проведение прямых телефонных линий, в том числе тематических. В первом полугодии проведено 10 таких прямых телефонных линий, 40 личных приемов граждан, во время которых обратились 413 человек.

Наталья Кочанова подчеркнула: необходимо досконально анализировать все обращения граждан, что позволит выявлять системные недостатки, свидетельствующие о возможных пробелах в законодательстве либо о недоработках на местах.-0-