Кочанова: нужно ускорить создание Молодежного совета при белорусском парламенте

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова считает, что нужно ускорить создание Молодежного совета при Национальном собрании. Об этом она заявила на заключительном заседании первой сессии Совета Республики седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

Наталья Кочанова подчеркнула, что парламенту нужно активнее привлекать к своей работе молодежь как важный кадровый ресурс. "В связи с этим следует ускорить формирование Молодежного совета при Национальном собрании. Он должен объединить наиболее активных и талантливых ребят, которые заинтересованы участвовать в общественно-политической жизни страны, быть полезными обществу", - сказала руководитель Совета Республики. Она напомнила, что в Беларуси работает более 40 молодежных парламентских структур - областных, районных и городских.

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Кочанова призывает сенаторов быть активнее в соцсетях Председатель Совета Республики Наталья Кочанова отметила, что парламентариев как людей публичных должны слышать, понимать, чем они занимаются, какие задачи перед собой ставят.