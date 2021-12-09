Кочанова о беженцах на границе: только Беларусь делает все возможное для этих людей

9 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Только Беларусь делает все возможное для помощи беженцам, те же страны, которые устроили это, предпочитают молчать. Такое мнение сегодня журналистам высказала председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время посещения пункта временного размещения беженцев в транспортно-логистическом центре "Брузги", передает корреспондент БЕЛТА.

Во время посещения ТЛЦ Наталья Кочанова ознакомилась с условиями нахождения там людей, организацией питания, медицинским сопровождением. Также она пообщалась с беженцами, передала детям сладкие подарки и игрушки от Совета Республики.

"Я не могу спокойно смотреть в глаза детей, очень жалко их, ведь они волей судьбы оказались в таких условиях. Никак не могу понять руководителей тех стран, которые допустили такое. Что им сегодня стоит сделать гуманитарный коридор и пропустить этих людей? Ведь только наша страна делает все для этих людей. Обеспечивает питанием, создает им необходимые условия, помогает тем, кто этого захочет, вернуться домой", - отметила Наталья Кочанова. Она напомнила, что Президент поручил именно Совету Республики контролировать питание и обеспечение людей, оказавшихся в этом центре. Здесь постоянно работают представители Совета Республики. Проблем с обеспечением людей нет.

Во время общения с Натальей Кочановой беженцы неоднократно благодарили Беларусь за помощь и поддержку, крышу над головой. Особенно это актуально, сказал один из беженцев, теперь, когда началась зима, на улице серьезно похолодало.

"Но это должны видеть руководители тех стран, что пригласили беженцев. Пусть посмотрят в глаза этих женщин и детей. Разве нормально это в XXI веке. Пустите их туда, куда они хотят. Многие сегодня в очередной раз сказали, что не желают возвращаться домой, а хотят поехать туда, куда их приглашали, к своим родным и близким, которые уже живут там", - отметила Наталья Кочанова. Она подчеркнула, что белорусская сторона продолжит делать все, чтобы помочь этим людям.

Сенаторы неоднократно обращались к мировому сообществу, к евродепутатам. "Но они нас не слышат. Хотя бы один приехал и посмотрел в глаза этих людей, в которых страдание и боль от того, что происходит", - сказала председатель Совета Республики. По ее словам, люди ждут и надеются, что их заберут с границы, поэтому не хотят пока переезжать в другие места.

Готовы пойти навстречу и тем беженцам, кто пожелал бы остаться в Беларуси. "Если люди хотят жить и работать, то, думаю, вопрос решаем", - отметила Наталья Кочанова. Она обратила внимание, что в Беларуси всегда по-доброму относились к людям. Когда-то Беларусь приняла более 160 тыс. украинцев, давали им и гражданство Беларуси.

Также сегодня Наталья Кочанова посетила заставу "Подлипки" Гродненской пограничной группы. Она познакомилась с бытом и службой военнослужащих. Застава обеспечивает охрану 13 км белорусско-польской границы. Председатель Совета Республики пообщалась с личным составом заставы, поблагодарила пограничников за их ответственную службу. "Вы на передовой. От вас зависит мир и спокойствие в стране", - подчеркнула Наталья Кочанова.

От Совета Республики личному составу заставы вручены новогодние подарки. Кроме того, Гродненской пограничной группе вручена благодарность Совета Республики.-0-