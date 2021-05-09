Кочанова о декрете Президента: мы хотим сделать все, чтобы в стране были мир и спокойствие

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова прокомментировала принятый декрет главы государства о защите суверенитета и конституционного строя, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я никогда не могла подумать, что такой декрет придется принимать в нашей стране. Потому что мир, спокойствие, гарантии - это все то, что было обеспечено в нашей стране всегда. И сегодня мы делаем все. Но появились силы, которые хотят вмешаться в нашу жизнь, в жизнь нашей страны, народа", - сказала Наталья Кочанова.

Она подчеркнула, что ни в коем случае нельзя допустить, чтобы этот декрет пришлось когда-либо реализовывать. "Но его надо было принимать, чтобы показать, что никто здесь сегодня, как Президент говорит, не держится дрожащими руками за власть. Мы хотим сделать все, чтобы в стране были мир и спокойствие. Чтобы наши люди никогда не испытали тех ужасов, которые они испытали много лет назад", - заявила председатель Совета Республики.-0-