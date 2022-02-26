Кочанова о досрочном голосовании: люди очень активно приходят, чтобы отдать свой голос

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Люди принимают активное участие в досрочном голосовании, заявила журналистам председатель Совета Республики Наталья Кочанова по итогам встречи с группой наблюдателей от МПА СНГ во главе с заместителем председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Константином Косачевым, передает корреспондент БЕЛТА. "Это хорошо зарекомендовавшая себя форма - миссия наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ принимает традиционное участие в наблюдении за выборами, за проведением референдумов в наших странах. Сегодня я встречалась с коллегами, которые приехали осуществлять наблюдение за важным политическим мероприятием, которое проходит в нашей стране, - референдумом по внесению изменений и дополнений в Основной закон. Они уже побывали в нескольких регионах - в Гродненской области, в городе Минске. Дали свое предварительное заключение о том, как работали долгосрочные наблюдатели. Замечаний по проведению референдума нет, все проходит гласно и открыто", - рассказала Наталья Кочанова. Наталья Кочанова Спикер отметила, что члены Совета Республики в соответствии с законодательством имеют право посещать участки для голосования. "Члены Совета Республики также выезжают на участки для того, чтобы посмотреть, как организовано голосование. Хочу сказать, что люди очень активно приходят, чтобы отдать свой голос. И это очень важно. Я уверена, что много будет людей, которые придут на участки для голосования, потому что очень активно проводилась работа по донесению до людей тех новаций, которые вносятся в Основной закон страны", - подчеркнула она.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!