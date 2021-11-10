Кочанова о ситуации на белорусско-польской границе: это антигуманно и бесчеловечно

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Происходящее на белорусско-польской границе антигуманно и бесчеловечно. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время круглого стола по вопросам миграционной ситуации на белорусско-польской границе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вы знаете, что в последние несколько дней на белорусско-польской границе скопилось огромное количество людей из Ближнего Востока, которые стремятся попасть в Евросоюз. Наверное, это их стремление правомерно, потому что когда-то их пригласили для того, чтобы они приехали и обрели там лучшую жизнь. И люди едут туда, уходя от той реальности, которая есть в их странах, где невозможно воспитывать детей, найти хорошую работу", - рассказала Наталья Кочанова.

Спикер напомнила, что несколько лет назад у нас был принят закон, который позволяет людям из 80 стран приезжать в нашу страну без всяких препонов. "И мы как гостеприимные люди всегда рады тому, чтобы к нам приезжали люди. То, что сегодня происходит на белорусско-польской границе, нас не может не волновать. Цинично и просто возмутимо то, как польские власти пытаются обвинить Беларусь в происходящем. Это просто не поддается никакому логическому объяснению. И мы, женщины, видим всю эту ситуацию, когда люди находятся без крова, на улице. Это дети, беременные женщины, пожилые люди. Думаю, каждый здравомыслящий человек сегодня сопереживает этим людям", - отметила она.

Председатель Совета Республики подчеркнула, что Беларусь не понаслышке знает, что такое война, голод, разруха. "Наши старшие поколения пережили все это и это в наших сердцах. И сегодня это в XXI веке происходит рядом с нашей страной. Уверена, что женщины Беларуси во весь голос заявят о недопустимости подобного обращения с людьми. Это антигуманно, бесчеловечно. Это попрание всех норм, международных правил, которые действуют в цивилизованных странах. Я еще раз повторюсь, мы должны поставить заслон этой лжи, которая льется в адрес нашей страны, руководства Беларуси", - сказала Наталья Кочанова.

Вчера в Совете Республики прошло заседание Президиума. Члены Совета Республики обратились к международному сообществу, высказали возмущение действиями европейских стран по отношению к мигрантам. "Кроме того, мы обратились к евродепутатам. Наши коллеги выехали на границу, встретились с беженцами, вместе с общественными организациями Красного Креста отвезли туда большое количество гуманитарного груза - 7 т, - добавила спикер. - Однозначное будет наше обращение, женщин Беларуси, ко всем организациям международного сообщества. И мы должны во весь голос заявлять о недопустимости подобного и прекратить ложь в отношении нашей страны. Мы делаем все для того, чтобы наша страна жила в мире и спокойствии. Мы готовы к сотрудничеству с разными странами, которые будут работать на конструктив. И мы должны донести правду до мирового сообщества о ситуации, которая сложилась на белорусско-польской границе".-0-