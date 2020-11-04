Кочанова о студентах БГУ: красивые, умные, эрудированные, но чувствуется недоинформированность

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова встретилась со студентами Белгосуниверситета. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Общение спикера со студенческой молодежью было организовано по обоюдной инициативе: студенты БГУ ранее озвучивали желание встретиться с представителями высших органов государственной власти. Председатель Совета Республики, в свою очередь, регулярно общается с молодежью страны на различных мероприятиях.

Беседа Натальи Кочановой со студентами БГУ длилась более трех с половиной часов. Во время встречи были затронуты вопросы в том числе о предвыборной гонке на выборах Президента в этом году, перспективах развития Беларуси.

Председатель Совета Республики отметила: беседа в БГУ произвела на нее самые приятные впечатления.

"Они красивые, умные, эрудированные люди, но чувствуется недоинформированность", - сказала Наталья Кочанова о студентах и предложила им продолжать встречи и дискуссии. У молодежи есть конкретные конструктивные предложения. Так, в аудитории присутствовал студент, который производит 3D-печать насадок для концентраторов и аппаратов искусственной вентиляции легких. По просьбе медиков он изготавливает и передает их в больницы, где лечат пациентов с СОVID-19.

Студенты поблагодарили Наталью Кочанову за откровенность и отметили удачный формат разговора. "Обмен мнениями, нужный, полезный, состоялся. Был лес рук, и большое количество вопросов и ответов. С интересом восприняли предложение поучаствовать в деятельности Молодежного парламента и его проектах", - такое мнение высказал студент-магистрант факультета прикладной математики и информатики Дмитрий Баранов. Он рассказал, что вместе с другими студентами готов аргументированно изложить видение того, как Министерству образования и вузам нужно разрешать ситуацию с пропусками занятий.

Попросив о следующей встрече, студенты пообещали прийти на нее с конкретными предложениями.

В конце мероприятия около половины присутствовавших на нем студентов воспользовались возможностью пообщаться с председателем Совета Республики по личным вопросам.-0-

Во время встречи. Фото Совета Республики