28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обязанность сенаторов - довести ключевые тезисы Послания Президента до максимально широкой аудитории, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на закрытии седьмой внеочередной сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наша обязанность - довести ключевые тезисы Послания Президента до максимально широкой аудитории. Необходимо провести масштабную разъяснительную кампанию для наших граждан - продолжайте встречи в трудовых коллективах и с людьми по месту жительства, участвуйте в диалоговых площадках и информационно-пропагандистских группах. Привлекайте к этой работе депутатов всех уровней. Выступайте в средствах массовой информации, задействуйте для этих целей информационные ресурсы Совета Республики и персональные страницы в социальных сетях. Но помните: работа в информационном пространстве не отменяет, а лишь дополняет живое человеческое общение", - сказала Наталья Кочанова.

По ее словам, важно организовать эту работу в формате диалога. "Нужно знать и понимать, что люди думают о проблемах, затронутых главой государства, и какие пути решения их видят. Обратная связь позволит достичь максимального результата в реализации программных установок Президента. Формализм, равнодушие и дистанцированность в этом деле просто недопустимы, - подчеркнула спикер. - Ищите возможности донести тезисы Послания и до наших соотечественников за рубежом - через диаспоры белорусов, взаимодействие с городами-побратимами, общественные инициативы, личные контакты. Используйте свои парламентские и профессиональные возможности для того, чтобы представить эту информацию союзникам, стратегическим партнерам и странам, готовым к конструктивному сотрудничеству с нами".-0-

Кочанова: обязанность сенаторов - довести ключевые тезисы Послания до максимально широкой аудитории

Фото Оксаны Манчук